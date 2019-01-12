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      Штурм "офісу Зеленського": з'явився коментар поліції

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      У поліції Києва повідомили, що невідомі блокували їхній офіс
      У поліції Києва повідомили, що невідомі блокували їхній офіс / Соцмережі

      У поліції Києва заявили, що увечері 11 січня група невідомих намагалася блокувати роботу одного з їхніх підрозділів. Мовиться про офіс правоохоронців на вулиці Великій Васильківській, де вони його орендують.

      Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці органу.

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      "У чергову частину надійшло повідомлення про конфлікт в офісі на вулиці Великій Васильківській, де орендує приміщення один із підрозділів НПУ. Коли на виклик прибули правоохоронці, з’ясувалося, що група невідомих намагалася блокувати роботу співробітників та не допускала їх до робочих місць. Десятьох активних учасників події доправили до управління поліції для надання пояснень. Одного чоловіка затримали", – зазначили правоохоронці.

      За їхніми словами, слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею про опір працівнику правоохоронного органу.

      "Проводиться ретельна перевірка для з’ясування причини конфлікту, встановлення всіх учасників і надання їхнім діям правової оцінки. Для встановлення всіх обставин події працює слідчо-оперативна група. Інформація про потерпілих уточнюється", – констатували у поліції.

      Додамо, хоча поліцейські не оприлюднили точну адресу офісу, де стався конфлікт, цілком імовірно, що мовиться про так зване захоплення офісу Зеленського.

      Як повідомляв 24 канал, 11 січня у Києві поблизу станції метро "Льва Толстого" на вулиці Великій Васильківській, 21 до офісу лідера "Кварталу 95" і ймовірного кандидата у Президенти України Володимира Зеленського вдерлися силовики.

      Згодом колишній акціонер "Кварталу 95" Борис Шефір заявив, що цей офіс не має жодного стосунку до шоумена та його політичної партії. За словами продюсера, приміщення належить йому та дружині Зеленського, щоправда вони вирішили віддати його в оренду поліції, оскільки їх усередину "не пускали люди спортивної зовнішності".

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Поліція Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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