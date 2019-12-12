Штурм засідання сесії Львівської міськради: поліція порушила справу – відео

У Львові представники громадських угрупувань ввірвалися в приміщення Шевченківської районної адміністрації, де мала б відбуватися сесія міськради. Вони вибили вхідні двері та пошкодили інше майно. За фактом штурму поліція Львова зареєструвала кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Серед зловмисників виявили людей, які раніше вже виламували двері в мерії, а також обливали посадовців невідомою речовиною, повідомили на сайті Львівської міськради.

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Як все відбувалося

У приміщення районної адміністрації ввірвалися невідомі. Згодом виявилося, що це представники кількох громадських організацій: "Об'єднання добровольців", "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО" та ГО "Шквал", пише ZAXID.NET.

На місце події прибули поліцейські разом із заступником начальника поліції Львівщини Дмитром Міхальцем. Дії чоловіків у військовій формі стримували працівники поліції та ЛКП "Муніципальна варта".

Учасники штурму виламали вхідні двері та спровокували сутички з поліцією. У сесійній залі вони почали вимагати надати їм слово. Головну вимогу озвучила голова організації "Об'єднання добровольців" Олена Живко. Депутатів просили "дати оцінку" публікаціям видання ZAXID.NET та змусити редакцію видалити кілька статей.

Депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич запропонувала створити робочу групу для вивчення конфлікту. За таке рішення проголосували 47 депутатів. Лише після цього голосування штурмовики покинули сесійну залу.

Начальник Шевченківського відділу поліції Павло Гарасим повідомив, що кримінальне провадження відкрите за статтею про хуліганство. Зараз поліція поводить перевірку та опитує учасників події. За словами Герасима, наразі нікого не затримали. Постраждалих теж немає.

Штурм сесії Львівської міськради: дивіться відео