15:48
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Штурм засідання сесії Львівської міськради: поліція порушила справу – відео

      772 Читать новость на русском
      Штурм сесії міськради у Львові / Фейсбук Христини Процак

      У Львові представники громадських угрупувань ввірвалися в приміщення Шевченківської районної адміністрації, де мала б відбуватися сесія міськради. Вони вибили вхідні двері та пошкодили інше майно. За фактом штурму поліція Львова зареєструвала кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

      Серед зловмисників виявили людей, які раніше вже виламували двері в мерії, а також обливали посадовців невідомою речовиною, повідомили на сайті Львівської міськради.

      Читайте також: У Раді сталася бійка після засідання аграрного комітету: відео

      Як все відбувалося

      У приміщення районної адміністрації ввірвалися невідомі. Згодом виявилося, що це представники кількох громадських організацій: "Об'єднання добровольців", "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО" та ГО "Шквал", пише ZAXID.NET.

      На місце події прибули поліцейські разом із заступником начальника поліції Львівщини Дмитром Міхальцем. Дії чоловіків у військовій формі стримували працівники поліції та ЛКП "Муніципальна варта".

      Учасники штурму виламали вхідні двері та спровокували сутички з поліцією. У сесійній залі вони почали вимагати надати їм слово. Головну вимогу озвучила голова організації "Об'єднання добровольців" Олена Живко. Депутатів просили "дати оцінку" публікаціям видання ZAXID.NET та змусити редакцію видалити кілька статей.

      Депутатка Львівської міської ради Олена Пасевич запропонувала створити робочу групу для вивчення конфлікту. За таке рішення проголосували 47 депутатів. Лише після цього голосування штурмовики покинули сесійну залу.

      Начальник Шевченківського відділу поліції Павло Гарасим повідомив, що кримінальне провадження відкрите за статтею про хуліганство. Зараз поліція поводить перевірку та опитує учасників події. За словами Герасима, наразі нікого не затримали. Постраждалих теж немає.

      Штурм сесії Львівської міськради: дивіться відео

       

      Від куріння вейпа померли 50 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      32503
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Новини Львова Активісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Долгая борьба за Крым, или Участие Лужкова в аннексии полуострова
      Блог Медіа 285
      сьогодні , 12:40 Навіщо продовжили закон про особливий статус Донбасу
      Ірина Поліщук 916
      9 грудня , 14:10 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      323
      сьогодні , 12:00 Письмо из Луганска: каких результатов все еще ждут в оккупации от нормандской встречи
      Ольга Черненко 1418
      сьогодні , 09:34 Підсумки 2019 року: найбільш обговорювані весілля зірок
      Анастасія Манюхіна 2687
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук