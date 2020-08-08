Сергій Притула закликав активних людей, які вважають, що можуть щось змінити в житті країни, йти в політику. Мовляв, це розірве коло, коли люди не хочуть голосувати за так званих "старих політиків".

Своє звернення український шоумен, громадський активіст і волонтер Сергій Притула опублікував у власному фейсбуці.

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Про це він розповів у контексті майбутніх місцевих виборів. Волонтер зазначив, що в українському суспільстві побудують дві думки, які напряму суперечать одна одній.

Перше – це те, що політика брудна справа, а порядним людям там нема що робити. Мовляв, політика їх зіпсує, вони стануть поганими й узагалі краще, щоб кожен займався тим, чим займається,

– підкреслив Сергій Притула.

Водночас є й друга думка про те, що буцімто немає сенсу йти на вибори, бо "обирати немає з кого". Активіст переконаний, що це дивний біг по колу й відсутність логіки – коли людям не подобається влада, бо вона "брудна й злочинна", але за інших людей вони не готові голосувати, адже "система їх зіпсує".

"Я зараз звертаюся до активної свідомої частини суспільства – волонтерів, активістів, екологів, зоозахисників, вчителів, лікарів, економістів, юристів, айтішників. Люди, йдіть на вибори!" – наголосив громадський активіст.

При цьому він зазначає, що активним людям варто йти на вибори не лише для того, щоб обирати когось, але й щоб їх самих обирали. Для цього він пропонує "штурмувати" партійні офіси тих політсил, які кожному до вподоби.

Особливо тих, хто відчуває зараз кадровий голод. Десь вам відмовлять, а десь – відірвуть з руками й ногами. Якщо вам якась партія відмовить, то голосно про це розкажіть. Тоді люди запитають у партії, чому вона відмовила адекватній людині,

– заявив Притула.

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Він наголосив, що партії передовсім повинні захищати інтереси громади, а не "партійних босів чи спонсорів". Активіст також запитав, чи через декілька років, коли нічого не зміниться, люди не жалітимуть, що в них був шанс щось змінити, але вони ним не скористалися.

"Тому йдіть і перемагайте. Навіть якщо ви не переможете – нема біди. Ви наберетеся досвіду до наступних виборів. Головне – ви покажете людям, що в них є альтернатива. Якщо ви любите своє місто чи село, то відкиньте всі сумніви", – резюмував волонтер.

Звернення Сергія Притули: дивіться відео

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