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      ШУ "Покровське" може отримати гарантію довгострокового розвитку

      58 Читать новость на русском
      ШУ Покровське
      ШУ Покровське / biz.liga.net

      ШУ "Покровське" з приходом сильного інвестора в особі групи "Метінвест" отримає гарантійний поліс довгострокової зайнятості.

      Про це пише Мінпром у статті "Покровський горизонт". Як зазначається, на початку 2019 року ШУ "Покровське" здало в експлуатацію нову лаву на південній панелі блоку №10, запаси якої становлять понад 1 мільйон тонн вугілля. Навесні – ще одну. Загалом протягом 2019 року планується облаштувати 5 нових лав. У травні поточного року до Покровська прибув новий прохідницький комбайн П-315, аналогів якому немає в Україні. Його близько року будували на Новокраматорському машинобудівному заводі спеціально під параметри покровських горизонтів.

      Перед цим шахтоуправління закупило кілька нових очисних комбайнів польського та чеського виробництва. А з метою підвищення безпеки в шахтах були придбані 2 німецьких дегазаційних верстата і 10 бурових. В цілому лише у 2019 році на закупівлю нового обладнання і технологій підприємство має намір витратити понад 700 мільйонів гривень.

      Паралельно зі збільшенням потужностей "Покровське" і створює нові робочі місця в регіоні. У порівнянні з показником 2017 року середньооблікова чисельність працівників шахтоуправління зросла майже на 300 осіб, впритул наблизившись до 7-тисячної позначки, а середня зарплата зросла за минулий рік на 25%. Аналогічний тренд поширюється і на господарські суб'єкти, де ш/у є основним власником – Покровську шахтобудівну компанію і збагачувальну фабрику "Свято-Варваринскую".

      Як відзначають в "Метінвесті", у разі отримання повного контролю над ш/у "Покровське" група має намір повністю відновити виробництво дефіцитного вугілля марки К. Це у свою чергу гарантує співробітникам шахтоуправління збереження робочих місць, а бюджету країни обіцяє додаткові податкові надходження. І природно, такий симбіоз принесе додаткові соціальні інвестиції в місто Покровськ, для якого шахта є найбільшим промисловим підприємством і головним роботодавцем.
       

      blog_ava
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      Теги: Інвестиції
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