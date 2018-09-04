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"Схуд до 72 кілограмів": Сенцов надіслав нового листа із колонії

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Олег Сенцов написав нового листа із в'язниці
Олег Сенцов написав нового листа із в'язниці / фото з відкритих джерел

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі написав нового листа своїм друзям в Україні. У ньому він пише про свій стан та плани після визволення.

Про отрималий лист від Сенцова на своїй сторінці у Facebook написав активіст Олексій Гриценко.

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Тримається бадьоро. Здаватися не збирається і нас просить не здаватися у жодному разі. Схуд до 72 кілограмів,
– переказав зміст листа товариш режисера.

Він також зазначив, що Сенцов просить більше писати йому та розповідати про все, що відбувається навколо, оскільки інформацію він отримує лише із листів.

"Всі особисті прохання передає через сестру, Наталю Каплан, тому, друзі, давайте разом допомагати Наталі. Є діти, є мама, багато поїздок адвокатів, в тому числі – і по міжнародних інстанціях. Далі, думаю, пояснювати не треба", – додав активіст.

За словами Гриценка, є й позитивні новини.

"Олег планує "побачитись і обійнятися в хорошому ресторані", – написав активіст.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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