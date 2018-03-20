Схуднення без голодування: відомі фітнес-тренери поділились секретами стрункості

Популярні українські фітнес-тренери Аніта Луценко та Юлія Богдан поділились ефективною програмою для схуднення. Над розробкою системи тренування та правильного харчування автори програми працювали з 2012 року.

Зіркові тренери представили свою роботу 15 березня, передає журнал Viva.

"Ми ділимося тим, що самі читаємо, дивимося, що нас надихає, що ми випробували на собі. Розуміємо, що красиве і здорове тіло залежить від внутрішнього стану, тому й розвиваємо і тіло, і мозок, і душу", – пояснила фітнес-тренер Аніта Луценко.

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Унікальність проекту, за словами авторів, полягає в тому, щоб реально худнути без виснажливих голодувань та тренувань. Система схуднення включає правильне харчування, мотиваційну програму, поради експертів та психологічні завдання.

Однак велику увагу Аніта Луценко приділяє харчуванню, адже це 80% успіху при втраті лишніх кілограмів. Так, фітнес-тренер радить їсти продукти: кисломолочні (кефір та сир), червону рибу, яйця, морепродукти, м'ясо, темний хліб чи хлібці, каші, овочі та фрукти. Окрім цього, зірковий тренер показала, як виглядає зразкове меню для людей, які борються із зайвими кілограмами.

Ідеальне меню на день від Аніти Луценко:

Сніданок: сендвіч з яйцем-пашот (2 шт.), бринзою (30 грамів) і овочами.

Обід: паста (100 г готової) з томатною заправкою, вінегрет без картоплі (250 грамів).

Ланч: салат з тертого яблука, моркви і селери (250 грамів).

Вечеря: печінка, тушкована з цибулею і грибами (100 грамів), гречка (50 грамів), овочі (200 грамів).

Кожний ранок Аніта Луценко рекомендує розпочинати із зарядки, яка додасть енергії на весь день та допоможе привести тіло до ідеальної форми.