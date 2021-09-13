Виявили тіло директора школи з Одещини: пошук тривав 2 місяці

В Ізмаїлі на Одещині виявили тіло чоловіка, який зник ще у липні. Загиблий був колишнім вчителем історії та директором школи в селі Новоселівка.

Після зникнення 71-річного чоловіка одразу почали розшукувати не лише правоохоронці. Також його родичі найняли приватного детектива.

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Страждав від втрати матері

Коли рідні зниклого зверталися за розголосом до ЗМІ, повідомили, що чоловік страждав від втрати матері. Проте невідомо, що саме спонукало його піти з дому.

Після виявлення тіла, про це повідомили правоохоронцям. Криміналісти його дослідили та встановили, що літній чоловік помер уві сні. Цей випадок кваліфікують як природну смерть.

Схожа подія нещодавно

3 вересня повідомили, що в лісі на Буковині знайшли мертвим 60-річного чоловіка. Він пішов збирати гриби й залишив телефон у машині. Проте він не повернувся, тому рідні звернулися до поліції.

Від 26 серпня зниклого шукали правоохоронці та рятувальники. На пошук пішло так багато часу, оскільки тіло було у важкодоступному місці. Яка була причина смерті не повідомляли.