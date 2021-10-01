Шукали 3 роки: у Дніпрі затримали злочинну групу, яка застрелила чоловіка у дворі

31-річного чоловіка вбили у дворі будинку на Кодацькому узвозі в Дніпрі. Понад 3 роки поліцейські шукали причетних. Згодом вони виявили, що вбивцями можуть бути 41-річний організатор та двоє 29-річних виконавців. Чоловіків затримали 29 вересня.

Злочин стався 9 липня 2018 року близько півночі. До розслідування залучили співробітників карного розшуку, оперативної служби та СБУ,

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Застрелили у дворі

Уночі двоє чоловіків стріляли в 31-річного чоловіка у дворі. Через сильні поранення потерпілий помер. Після злочину зловмисники одразу втекли. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через умисне вбивство за попередньою змовою й групою осіб.

У ході досудового слідства, яке тривало понад три роки, правоохоронці встановили, що до злочину причетні три особи. Організатором вбивства був 41-річний чоловік, а виконавцями – двоє 29-річних.

29 вересня за участю поліцейські та КОРД затримали ймовірних причетних у Дніпрі. Під час обшуків у чоловіків вилучили 5 пістолетів з набоями.



У Дніпрі знайшли ймовірних вбивць 31-річного чоловіка у 2018 році / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмисникам

Наразі ймовірним вбивцям обирають запобіжний захід. Зловмисникам, окрім першої статті за вбивство, оголосили ще одну – за зберігання зброї та набоїв.Також за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Якщо провину чоловіків доведуть, то їм може загрожувати як до 15 років позбавлення волі, так і довічне ув'язнення.