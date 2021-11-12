Шукали по всьому світі: в Харкові затримали підозрюваного в тероризмі іноземця

У Харкові правоохоронці спіймали громадянина Таджикистану, який перебував у міжнародному розшуку. За даними правоохоронців, цей чоловік вербував терористів для війн у країнах Близького Сходу.

Про це затримання повідомили 12 листопада. Невдовзі чоловіка мають екстрадувати на батьківщину.

Нещодавно Бізнесмена Галантерніка оголосили в національний і міжнародний розшук

Вербував терористів у 2 країни

За даними слідчих, цей чоловік у 2013 році став учасником 2 терористичних організацій. Окрім цього, через кілька років він зібрав ще кількох людей для участі у збройних конфліктах. Мовиться про бойові дії в Сирії та Іраку.

Проте ці чоловіки не відправилися воювати за чужі країни. Їх затримали правоохоронці та посадили до в’язниці. Ймовірно, туди невдовзі відправиться і їхній товариш.

Затримання громадянина Таджикистану в Харкові: дивіться відео

Схоже затримання раніше

На початку листопада в Чернігівській області також затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку. Інтерпол розшукував його більше ніж рік

Іноземця підозрюють у масштабній контрабанді наркотиків. Його посадили до СІЗО, проте згодом мають відправити на батьківщину.