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      Шукали тіло майже 5 років: у Харкові попрощалися з бійцем, який загинув під Іловайськом

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      Бійця 92 окремої механізованої бригади Руслана Дейнеку провели в останню путь на плацу 92 бригади у Харкові.

      Батьки втратили зв'язок з 20-річним хлопцем ще п'ять років тому. За цей час рідні Руслана навіть натрапляли на шахраїв, які обіцяли за викуп випустити з полону військового, що вже був загиблим.

      Читайте також: Нам є ким пишатись: історії бійців з передової

      Востаннє військовий телефонував батькам 20 серпня 2014 року. Через три дні його 92 бригада виступила на звільнення Іловайська, а ще через три – хлопця не стало. 

      Руслан Дейнеко
      Тіло Руслана не могла розпізнати жодна ДНК-експертиза.

      Федір Шевченко, який був в одному підрозділі з Русланом, розповів: з Іловайського котла не повернулися 12 побратимів, серед них і Руслан.

      Казали, що він був поранений, але тіла ніхто не бачив. Його смертельно поранили в голову. Після чого в машину, в якій він перебував, влучила міна,
      – пригадав він.

      Батьки до останнього не вірили в смерть сина. Після бою під Іловайськом їздили на Донбас шукати хлопця.

      Виявилося, що Руслана поховали як невідомого солдата. Опізнати тіло було неможливо. Волонтери забрали останки й весь цей час тривали ДНК-експертизи. 


      Побратими подали Руслана на посмертне нагородження орденом "За мужність"

      Контрактник Руслан Дейнеко – передостанній із семи зниклих безвісти під Іловайськом бійців підрозділу, якого вдалося відшукати. Тіло юнака перепоховали під Чугуєвом. 

      Дивіться відео: що відомо про Іловайську трагедію

       

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Іловайська трагедія Новини Харкова Жертви
      Джерело: 24 канал
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