Шукали тіло майже 5 років: у Харкові попрощалися з бійцем, який загинув під Іловайськом

Бійця 92 окремої механізованої бригади Руслана Дейнеку провели в останню путь на плацу 92 бригади у Харкові.

Батьки втратили зв'язок з 20-річним хлопцем ще п'ять років тому. За цей час рідні Руслана навіть натрапляли на шахраїв, які обіцяли за викуп випустити з полону військового, що вже був загиблим.

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Востаннє військовий телефонував батькам 20 серпня 2014 року. Через три дні його 92 бригада виступила на звільнення Іловайська, а ще через три – хлопця не стало.



Тіло Руслана не могла розпізнати жодна ДНК-експертиза.

Федір Шевченко, який був в одному підрозділі з Русланом, розповів: з Іловайського котла не повернулися 12 побратимів, серед них і Руслан.

Казали, що він був поранений, але тіла ніхто не бачив. Його смертельно поранили в голову. Після чого в машину, в якій він перебував, влучила міна,

– пригадав він.

Батьки до останнього не вірили в смерть сина. Після бою під Іловайськом їздили на Донбас шукати хлопця.

Виявилося, що Руслана поховали як невідомого солдата. Опізнати тіло було неможливо. Волонтери забрали останки й весь цей час тривали ДНК-експертизи.



Побратими подали Руслана на посмертне нагородження орденом "За мужність"

Контрактник Руслан Дейнеко – передостанній із семи зниклих безвісти під Іловайськом бійців підрозділу, якого вдалося відшукати. Тіло юнака перепоховали під Чугуєвом.

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