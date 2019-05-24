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      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти

      ЦРУ 198 Читать новость на русском

      Ви багато чули про "чорних" реєстраторів та "чорних" нотаріусів, але, мабуть, ніколи не бачили їх на власні очі. Відсьогодні це зміниться, адже журналістам програми "ЦРУ" вдалося знайти та поспілкуватися зі справжньою "чорною" реєстраторкою, яка працює під крилом Міністерства юстиції.

      Отже, Тетяна Володимирівна Дишлева працює приватною нотаріускою з надзвичайними повноваженнями. Що б вона не зробила, їй за це нічого не буде.

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      Про Дишлеву вперше заговорили після скандальної історії, коли вона пішла проти Міністерства охорони здоров'я. Нагадаємо, пів роки тому Тетяна Дишлева фактично самовільно змінила ректора Одеського медичного університету Валерія Запорожана. І цей вчинок залишився б не поміченим, якби не сучасні електронні реєстри, які фіксують всі операції.

      Завдяки їм завжди можна побачити, який саме нотаріус чи реєстратор вніс зміни. Щоправда, найти таких людей не легко, адже виявляється, що в реальному світі їхніх офісів не існує.

      Колишній ректор Одеського медичного університету Валерій Запорожан
      Колишній ректор Одеського медичного університету Валерій Запорожан

      Повертаючись до історії з медуніверситету варто пояснити, що колишнього ректора звільнило саме Міністерство охорони здоров'я. І воно ж призначило нового виконувача обов'язків – ним стала Владлена Дубініна. Однак, у державному реєстрі керівником вписали зовсім іншу людину – Юрія Сухіна. Його називають людиною Запорожана.


      Екс-нардеп Юрій Сухін

      Саме тому звільнений ректор зміг захопити ректорат, адже там діє правило: хто в реєстрі, той і головний. Волонтерка і громадська діячка Ірина Потоцька пояснила, що Сухін опинився у реєстрі за сприянням Дишлевої.

      За нашою інформацією, Дишлева мала повне розуміння ситуації, у якій вона була залучена. Також вона розуміла, що її дії є незаконними. І я думаю, що у неї була дуже висока мотивація для її роботи. Насамперед фінансова,
      – повідомила       Ірина Потоцька.

      Варто зауважити, що призначити виконувача обов'язків ректора може лише Міністерство, але юристи ректора-вигнанця винайшли нову форму призначення – рішенням вченої ради. І ось тут починається роль нотаріуски. Внести у реєстр виконувача обов'язків ректора без наказу МОЗ було неможливо! Проте Дишлева змогла зробити керівником Сухіна.


      Тетяна Дишлева

      Що відомо про минуле Дишлевої?Тетяна Дишлева була приватною нотаріускою. Раніше працювала реєстраторкою у Київському обласному територіальному управлінні юстиції. Потім вирішила відкрити нотаріальну контору у Броварах. Але раптом у 2018 році Тетяна Дишлева переїхала до Одеси й відкрила контору в одному з тамтешніх будинків. 

      Однак, ця контора працює дуже дивно: на фасаді будинку немає вивіски, а в офіційному списку нотаріусів, зареєстрованих в Одеському управлінні юстиції вона не зазначена. 

      Як журналісти знайшли "чорну" нотаріуску та які ще скандальні справи вона допомогла вирішити – дивіться у випуску.

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      Теги: Новини України Корупція ЦРУ Гроші Розслідування Новини Одеси Журналісти Скандал
      Джерело: 24 канал
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