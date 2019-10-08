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      Шукав дорогу додому: олень увірвався у салон краси під Нью-Йорком – відео

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      Олень увірвався у салон краси під Нью-Йорком
      Олень увірвався у салон краси під Нью-Йорком / Скріншот з відео

      У США дикий олень через вікно увірвався до салону краси. Трапилося це у Лонг-Айленді, що у штаті Нью-Йорк. Налякана тварина розбила вікно одного з місцевих салонів краси, перестрибнула через відвідувачку та промчалась приміщенням. За декілька хвилин олень вибіг через двері.

      Відвідувачі салону були шоковані, адже трапилося це посеред білого дня. Тварина зненацька розбила величезне вікно та перестрибнула через відвідувачку, яка чекала своєї черги на дивані.

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      Вона постраждала чи не найбільше. Дика тварина дала копитами по голові жінці, її одразу госпіталізували з травмами голови та ноги.

      Тварина не довго затрималася у салоні й через декілька хвилин вибігла з нього через двері. У його рогах заплуталася плойка, яку він уніс з собою. 

      Я просто не можу повірити, що це сталося, особливо у нас, на жвавій дорозі. Я спочатку подумала, що це була машина. Але коли я обернулася, то побачила оленя, який стрибнув у вікно,
      – розповіла власниця салону Дженіс Ередіа.

      Дивіться відео: Олень увірвався у салон краси під Нью-Йорком

       

      blog_ava
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      Теги: Світ тварин Новини США Курйозні новини
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