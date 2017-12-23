Шукайте його "Вконтакті": сторінки Кадирова в Instagram та Facebook стали недоступні

Сторінки лідера Чечні Рамзана Кадирова у соціальних мережах Facebook та Instagram стали недоступні.

Акаунти стали недоступними. При спробі зайти на відповідну сторінку з’являється повідомлення: "Можливо, ви скористалися недійсним посиланням або сторінка була видалена".

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Cторінка Кадирова в Instagram стала недоступна

На сторінці Рамзана Кадирова в Insragram налічувалось понад 3 мільйони підписників. В мережі з'явився скріншот останнього допису, який чеченський лідер нібито опублікував напередодні бану.



Останній допис Кадирова в Insragram

У соцмережі "Вконтакте", яка заборонена в Україні, акаунт Кадирова працює як і раніше. Останнє повідомлення там було опубліковане ввечері 22 грудня.

Також активний канал Кадирова у Telegram. У п'ятницю там був опублікований відеоролик з підписом "Нехай США не турбуються — я ще не отримував наказ!"

До слова, напередодні США розширили санкції проти росіян, у переліку яких опинився і чеченський лідер Рамзан Кадиров.