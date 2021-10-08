Шукають медиків у COVID-бригади Харкова: пропонують контракт із надбавкою

Харківська клінічна лікарня №17 почала формувати додаткові бригади для лікування COVID-пацієнтів. Новим працівникам пропонують отримувати зарплатню з чималою надбавкою. Річ у тім, що в місті планують розгортати нові місця для пацієнтів із коронавірусом.

Проте наявного штату медиків для цього недостатньо. Про це 8 жовтня розповів головний лікар установи Дмитро Черепов.

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Пропонують велику надбавку

За словами медика, кожна бригада складається з 3 лікарів, 9 медсестер і санітарок. Фахівців набирають не за звичайним контрактом, а з 300% надбавкою.

Наразі в лікарні вже розгорнуті 64 реанімаційні ліжка, тому велику роль відіграють лікарі-анестезіологи, реаніматологи й сестри-анестезіологи,

– розповів Черепов.

Також він розповів, що для забезпечення відділення такою кількістю пацієнтів, потрібні щонайменше 4 бригади медиків. Мовиться про цілодобове надання допомоги хворим.

У мерії Харкова згодом заявили, що планують у цій лікарні розгорнути трішки більше ліжок. А саме, 420 ліжок для пацієнтів, які хворі на коронавірус.

Яка там ситуація з COVID-19

7 жовтня повідомили, що в Харкові посилили карантин. Згодом Кабмін закликав це зробити й на усій території Харківської області.

Попри те, що не раз говорили про можливість переведення в червону зону, там запровадили тільки помаранчевий рівень обмежень. Це пояснили, що ситуація напружена, проте поки контрольована.