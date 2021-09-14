Шукають вибухівку одразу в 3 судах Одеси: назвали список мінувань

До поліції Одещини 14 вересня повідомили про закладання вибухівки одразу в 3 судах Одеси. Наразі туди вже направили фахівців, щоб перевірити цю інформацію.

На момент перевірки роботу установ призупинили. Туди не впускають працівників і відвідувачів.

Днем раніше "Замінували" меморіал одеським сепаратистам: працюють вибухотехніки

Повідомив анонім

На місце направили вибухотехніків і кінологів. Вони мають обстежити територію та встановити чи є ця інформація правдивою. Повідомлення, яке надійшло було анонімним.

Які суди замінували:

Київський районний на вулиці Варненській.

Південно-західного апеляційний господарський на проспекті Шевченка.

П’ятий апеляційний адміністративний на проспекті Гагаріна.

Слід зазначити, що невідомо, як саме "сповістили" поліцейських про замінування. Телеграм "Думская" пише, що це зробив "телефонний терорист". А в каналі "Одесса как она есть" кажуть, що це зробили в смс.

Що загрожує за такий злочин

Якщо вибухівку не знайдуть, цей випадок почнуть розслідувати за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян. Коли "мінувальника" знайдуть, йому загрожує до 8 років в'язниці