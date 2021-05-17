Шукають вже 2 тижні: у Туреччині в горах зникла українка

В горах Анталії зникла одеситка Яна Кривошея. Турецькі рятувальники шукають жінку вже 2 тижні – з 4 травня.
Джерело:"Думская"
Про інцидент виданню повідомив брат зниклої туристки В'ячеслав Кривошея. Він пояснив, що Яна вирушила до Туреччини не попередивши нікого з родичів або знайомих.
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Деталі щодо зникнення Кривошеї
1 травня 42-річна одеситка вирушила до Туреччини на сходження гори Geyik Sivrisi неподалік Анталії й через кілька днів з нею вже не можна було зв'язатися.
Вранці 2 травня жінка піднялася на вершину гори й написала повідомлення матері, в якому привітала її з Великоднем. Телефон Яни залишався увімкненим до 5 травня.
Які версії зникнення одеситки
Пошуки Кривошеї розпочали після того, як вона не відповіла на повідомлення від матері – 4 травня. Її намет на горі знайшли вже 12 травня, у ньому залишилися деякі речі, проте не було двох рюкзаків. Згодом вершину гори обстежили альпіністи, рятувальники та поліція.
Водночас під час пошуків завдяки дрону оглянули й тупикові маршрути та обриви, проте відповідних слідів не знайшли. За інформацією брата Яни Кривошеї В'ячеслава, наразі розглядають 3 версії зникнення:
- жінка могла заблукати чи зірватися в обрив;
- одеситка вирішила забратися ще на одну гору;
- Яну Кривошею викрали невідомі.
На користь версії щодо викрадення може свідчити факт того, що останнє розташування телефону Кривошеї зафіксували у місті Манавгат, що за 90 кілометрів від гори.