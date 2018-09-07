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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Шукають заміну Захарченку: окупанти призначили "вибори" на Донбасі

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Вбивство Захарченка: на окупованому Донбасі оголосили про нові "вибори"
Вбивство Захарченка: на окупованому Донбасі оголосили про нові "вибори" / Getty images

Проросійські бойовики призначили так звані "вибори" в окупованих Донецьку та Луганську на 11 листопада.

Про це у Facebook повідомив журналіст Олексій Мацука.

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11 листопада будуть "вибори" в Донецьку і Луганську. Пушилін поки головний. І він же нова мішень,
– написав журналіст.

Раніше у п'ятницю стало відомо замість вбитого Захарченка виконувачем обов'язків ватажка проросійських бойовиків на окупованій Донеччині призначили Дениса Пушиліна. Вибори на окупованому Донбасі також прокоментували у Кремлі.

Хто такий Денис Пушилін?
Один із лідерів проросійських бойовиків, які діють на території окупованих районів Донецької області. Був організатором проросійських мітингів в Донецьку у квітні 2014 року, заступником самопроголошеного "губернатора" Донеччини Павла Губарєва та самопроголошений "спікером" так званої "ДНР". 18 липня 2014 року після втечі до Москви зробив заяву про свою відставку.

31 серпня внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Після цього так звана "народна рада ДНР" проголосувала за дострокове припинення повноважень Захарченка у зв'язку з його загибеллю.

 

 

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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