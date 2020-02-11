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      Шулявський міст коштуватиме значно дорожче, ніж планував Кличко: про яку суму мовиться

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      Шулявський міст частково обвалився у 2017 році / stackpathcdn.com

      Реконструкція Шулявського шляхопроводу обійдеться дорожче, ніж було заплановано. Загальна вартість будівельних робіт перевищить мільярд гривень – це підтвердив заступник Кличка. У ЗМІ ж пишуть, що мовиться аж про 1 мільярд 726 мільйонів гривень. Це утричі більше, ніж було заплановано спочатку.

      Микола Поворозник – перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка – розповів "Економічній правді" про зміну кошторису реконструкції Шулявського мосту. 

      Нагадаємо, 28 грудня Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст

      У чиновника запитали, в яку ж суму грошей обійдеться у підсумку ремонт Шулявського шляхопроводу. 

      Новий проєкт коригування кошторису знаходиться в "Укрдержбудекспертизі". Нова вартість буде більшою за 1,05 мільярда гривень, але поки що невідома точна сума. Отримаємо проєкт експертизи – побачимо,
      – відповів Поворозник. 

      "Економічна правда" стверджує, що загальна вартість моста може зрости до 1 мільярда 726 мільйонів гривень. Фактично, представник адміністрації Кличка не підтвердив цю інформацію, але й не спростував її. 

      Що це за Шулявський міст і чому його ремонтують?

      • Шулявський міст – одна з найбільших транспортних розв'язок Києва. Він частково обвалився в лютому 2017 року: міст зазнавав значного навантаження через проїзд важких фур.
      • Саме тому міська влада столиці розпочала ремонт Шулявського шляхопроводу. Роботи стартували навесні 2019 року. За оцінками фахівців, після реконструкції мосту його пропускна здатність повинна збільшитися на 20%.
      • 28 грудня 2019 року завершили першу чергу робіт і відкрили проїзд Шулявським мостом безпосередньо. Зараз тривають роботи з облаштування з'їздів.

      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування журналістів ЦРУ. 

      Як змінювалася вартість реконструкції Шулявського мосту

      • Оголошений Києвом тендер на реконструкцію Шулявського шляхопроводу виграла компанія "Північно-український будівельний альянс". Вартість робіт оцінили у 598,5 мільйона гривень.
      • Згодом уклали кілька додаткових угод і загальна сума зросла до 814,5 мільйона. 
      • 7 жовтня 2019 року Віталій Кличко перезатвердив проєкт реконструкції вже з вартістю робіт у 1,05 мільярда гривень.

      До теми: Дмитро Гнап у своєму відеоблозі на 24 каналі розповів про скандальне відкриття Шулявського мосту 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Віталій Кличко Шулявський міст Новини Києва Будівництво Гроші
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