Шулявський міст коштуватиме значно дорожче, ніж планував Кличко: про яку суму мовиться
Реконструкція Шулявського шляхопроводу обійдеться дорожче, ніж було заплановано. Загальна вартість будівельних робіт перевищить мільярд гривень – це підтвердив заступник Кличка. У ЗМІ ж пишуть, що мовиться аж про 1 мільярд 726 мільйонів гривень. Це утричі більше, ніж було заплановано спочатку.
Микола Поворозник – перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка – розповів "Економічній правді" про зміну кошторису реконструкції Шулявського мосту.
Нагадаємо, 28 грудня Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст
У чиновника запитали, в яку ж суму грошей обійдеться у підсумку ремонт Шулявського шляхопроводу.
Новий проєкт коригування кошторису знаходиться в "Укрдержбудекспертизі". Нова вартість буде більшою за 1,05 мільярда гривень, але поки що невідома точна сума. Отримаємо проєкт експертизи – побачимо,
– відповів Поворозник.
"Економічна правда" стверджує, що загальна вартість моста може зрости до 1 мільярда 726 мільйонів гривень. Фактично, представник адміністрації Кличка не підтвердив цю інформацію, але й не спростував її.
Що це за Шулявський міст і чому його ремонтують?
- Шулявський міст – одна з найбільших транспортних розв'язок Києва. Він частково обвалився в лютому 2017 року: міст зазнавав значного навантаження через проїзд важких фур.
- Саме тому міська влада столиці розпочала ремонт Шулявського шляхопроводу. Роботи стартували навесні 2019 року. За оцінками фахівців, після реконструкції мосту його пропускна здатність повинна збільшитися на 20%.
- 28 грудня 2019 року завершили першу чергу робіт і відкрили проїзд Шулявським мостом безпосередньо. Зараз тривають роботи з облаштування з'їздів.
Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування журналістів ЦРУ.
Як змінювалася вартість реконструкції Шулявського мосту
- Оголошений Києвом тендер на реконструкцію Шулявського шляхопроводу виграла компанія "Північно-український будівельний альянс". Вартість робіт оцінили у 598,5 мільйона гривень.
- Згодом уклали кілька додаткових угод і загальна сума зросла до 814,5 мільйона.
- 7 жовтня 2019 року Віталій Кличко перезатвердив проєкт реконструкції вже з вартістю робіт у 1,05 мільярда гривень.
До теми: Дмитро Гнап у своєму відеоблозі на 24 каналі розповів про скандальне відкриття Шулявського мосту