Шулявський міст коштуватиме значно дорожче, ніж планував Кличко: про яку суму мовиться

Реконструкція Шулявського шляхопроводу обійдеться дорожче, ніж було заплановано. Загальна вартість будівельних робіт перевищить мільярд гривень – це підтвердив заступник Кличка. У ЗМІ ж пишуть, що мовиться аж про 1 мільярд 726 мільйонів гривень. Це утричі більше, ніж було заплановано спочатку.

Микола Поворозник – перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка – розповів "Економічній правді" про зміну кошторису реконструкції Шулявського мосту.

Нагадаємо, 28 грудня Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст

У чиновника запитали, в яку ж суму грошей обійдеться у підсумку ремонт Шулявського шляхопроводу.

Новий проєкт коригування кошторису знаходиться в "Укрдержбудекспертизі". Нова вартість буде більшою за 1,05 мільярда гривень, але поки що невідома точна сума. Отримаємо проєкт експертизи – побачимо,

– відповів Поворозник.

"Економічна правда" стверджує, що загальна вартість моста може зрости до 1 мільярда 726 мільйонів гривень. Фактично, представник адміністрації Кличка не підтвердив цю інформацію, але й не спростував її.

Що це за Шулявський міст і чому його ремонтують?

Шулявський міст – одна з найбільших транспортних розв'язок Києва. Він частково обвалився в лютому 2017 року: міст зазнавав значного навантаження через проїзд важких фур.

Саме тому міська влада столиці розпочала ремонт Шулявського шляхопроводу. Роботи стартували навесні 2019 року. За оцінками фахівців, після реконструкції мосту його пропускна здатність повинна збільшитися на 20%.

28 грудня 2019 року завершили першу чергу робіт і відкрили проїзд Шулявським мостом безпосередньо. Зараз тривають роботи з облаштування з'їздів.

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Як змінювалася вартість реконструкції Шулявського мосту

Оголошений Києвом тендер на реконструкцію Шулявського шляхопроводу виграла компанія "Північно-український будівельний альянс". Вартість робіт оцінили у 598,5 мільйона гривень.

Згодом уклали кілька додаткових угод і загальна сума зросла до 814,5 мільйона.

7 жовтня 2019 року Віталій Кличко перезатвердив проєкт реконструкції вже з вартістю робіт у 1,05 мільярда гривень.

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