Шулявський міст уже асфальтують: коли відновлять рух автомобілів

Ремонтні роботи на Шулявському шляхопроводі в Києві добігають кінця, міст вже почали асфальтувати. Допустити автомобілі до руху мостом планують наприкінці наступного тижня – тобто, до 29 грудня.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у неділю, 22 грудня.

Нагадаємо, у листопаді рятувальники дістали понад 100 боєприпасів поблизу Шулявського мосту

Кличко повідомив, що "будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід".

За словами мера, на Шулявському мості укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття площею у приблизно 5 тисяч квадратних метрів, яке використовують у країнах Європи.

Причому гарантію на експлуатацію такого покриття підрядник дає на 10 років.

Протягом 23 – 26 грудня повинні асфальтувати підходи до мосту з боку вулиць Гетьмана та Довженка, а після цього "відбудуться технічні випробовування шляхопроводу".

Кличко переконує, що на Шулявському мості "встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини та статичні й динамічні навантаження".

Користувачі у соцмережах публікують фото робіт, однак висловлюють сумнів, що їх можна встигнути завершити до кінця року:

Тим часом нагадаємо про шокуюче розслідування ЦРУ ("Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони"), яке вийшло у жовтні 2019:

Сам же міст, зауважимо, частково обвалився ще в 2017 році.

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