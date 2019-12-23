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      Шулявський міст уже асфальтують: коли відновлять рух автомобілів

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      Шулявський міст частково обвалився у 2017 році / informator.ua

      Ремонтні роботи на Шулявському шляхопроводі в Києві добігають кінця, міст вже почали асфальтувати. Допустити автомобілі до руху мостом планують наприкінці наступного тижня – тобто, до 29 грудня.

      Про це у фейсбуці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у неділю, 22 грудня.

      Нагадаємо, у листопаді рятувальники дістали понад 100 боєприпасів поблизу Шулявського мосту

      Кличко повідомив, що "будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід".

      За словами мера, на Шулявському мості укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття площею у приблизно 5 тисяч квадратних метрів, яке використовують у країнах Європи. 

      Причому гарантію на експлуатацію такого покриття підрядник дає на 10 років.

      Протягом 23 – 26 грудня повинні асфальтувати підходи до мосту з боку вулиць Гетьмана та Довженка, а після цього "відбудуться технічні випробовування шляхопроводу".

      Кличко переконує, що на Шулявському мості "встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини та статичні й динамічні навантаження".

      Користувачі у соцмережах публікують фото робіт, однак висловлюють сумнів, що їх можна встигнути завершити до кінця року:

       

       

      Тим часом нагадаємо про шокуюче розслідування ЦРУ ("Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони"), яке вийшло у жовтні 2019:

      Сам же міст, зауважимо, частково обвалився ще в 2017 році.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Віталій Кличко Шулявський міст
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