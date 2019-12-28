Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст: яскраві фото

Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив рух автотранспорту новим Шулявським мостом у столиці 28 грудня. Мер Києва обіцяв це зробити до кінця 2019 року.

Кличко запевнив, що Шулявський міст буде багато років експлуатуватись і зменшить транспортне навантаження Києва, пише "Укрінформ".

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Дуже добре, що ми встигли відкрити рух транспорту, як і обіцяли, до кінця року. Багато людей сумнівались, багато людей, які скептично ставилися,

– сказав мер міста.

Зауважимо, що Шулявський шляхопровід закрили ще 17 березня на довгострокову реконструкцію.

Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст/ Фото: "Укрінформ"

Що відомо про будівництво Шулявського мосту?Столичний міст частково обвалився в лютому 2017 року. Після цього вантажівкам на нього заборонили заїжджати, але дехто з водіїв таких машин на такі заборони не звертав уваги. А таке навантаження міст може просто не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним.

Мер Києва анонсував, що до кінця наступного року планують запустити автосполучення між лівим і правим берегами на Подільсько–Воскресенському мосту.

Напередодні 27 грудня в Києві пройшли динамічні випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу. При динамічному навантаженні вісім МАЗів із баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн.

Довідка. Шулявський міст – одна з найбільших транспортних розв'язок Києва – закритий вже півроку. Ще в червні 2019 року Кличко заявляв, що робиться все для того, щоб вже у вересні конструкція мосту стояла, а відкрити міст планували до грудня.

Тим часом нагадаємо про шокуюче розслідування ЦРУ ("Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони"), яке вийшло у жовтні 2019: