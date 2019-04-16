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      Шулявський міст вивозять із Києва на утилізацію: фото та відео

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      Реконструкція Шулявського мосту триває. Шляхопровід ріжуть на шматки і вивозять їх на утилізацію.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Шулявський міст був збудований ще в 60-х роках. "Розбирають на сувеніри", – так говорять кияни про його розбирання.

      Час реконструкції. Реконструкція триває вже місяць, її почали ще 17 березня. Майстри поспішають, аби закінчити все в 2019 роцу. Працюють українські та голландські фахівці. За оцінками експертів, реконструкція триватиме приблизно 17 місяців.

      Витрати. На неї планують витрати приблизно 830 мільйонів.

      Техніка. Працює сучасна техніка, деяка – залучена з Нідерландів. 

      Шулявський міст
      До реконструкції залучені фахові майстри

      Шулявський міст
      Працює високоякісна техніка

      Шулявський міст
      В ідеалі, ремонт планують закінчити до завершення 2019 року

      Деталі. В рамках реконструкції планують знести одну з будівель заводу "Більшовик". Міст ріжуть на шматки і вивозять їх на утилізацію. Опори шляхопроводу різатимуть ланцюгами з алмазним напиленням.

      Якими дорогами їздити водіям. Як зазначають комунальники, проспект Перемоги перекриють частково.

      ► З 16 до 19 квітня – іншу, яка пролягає в бік виїзду з міста.
      ► В ніч на 16, 17, 18, 19, 20 квітня закритим для проїзду проспект Перемоги в районі станції метро Шулявка буде лише вночі – там обмежать проїзд з 23:00 до 6:00.

      ремонт шулявського мосту як їздити водям
      Схема об'їзду для водіїв

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Ремонт Шулявський міст Новини України
      Джерело: 24 канал
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