Шулявський міст вивозять із Києва на утилізацію: фото та відео

Реконструкція Шулявського мосту триває. Шляхопровід ріжуть на шматки і вивозять їх на утилізацію.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Шулявський міст був збудований ще в 60-х роках. "Розбирають на сувеніри", – так говорять кияни про його розбирання.

Час реконструкції. Реконструкція триває вже місяць, її почали ще 17 березня. Майстри поспішають, аби закінчити все в 2019 роцу. Працюють українські та голландські фахівці. За оцінками експертів, реконструкція триватиме приблизно 17 місяців.

Витрати. На неї планують витрати приблизно 830 мільйонів.

Техніка. Працює сучасна техніка, деяка – залучена з Нідерландів.



До реконструкції залучені фахові майстри



Працює високоякісна техніка



В ідеалі, ремонт планують закінчити до завершення 2019 року

Деталі. В рамках реконструкції планують знести одну з будівель заводу "Більшовик". Міст ріжуть на шматки і вивозять їх на утилізацію. Опори шляхопроводу різатимуть ланцюгами з алмазним напиленням.

Якими дорогами їздити водіям. Як зазначають комунальники, проспект Перемоги перекриють частково.

► З 16 до 19 квітня – іншу, яка пролягає в бік виїзду з міста.

► В ніч на 16, 17, 18, 19, 20 квітня закритим для проїзду проспект Перемоги в районі станції метро Шулявка буде лише вночі – там обмежать проїзд з 23:00 до 6:00.



Схема об'їзду для водіїв