Шулявський міст "завів" сторінку в Instagram: потішні дописи з його життя

У Києві закрили на ремонт Шулявський міст, який вже понад 10 років перебував у критичному стані. Роботи розпочались тільки 17 березня, а міст вже "створив" свій акаунт в Instagram.

Наразі там тільки два дописи з короткими оповідками про те, що відчуває і про що думає міст під час реконструкції.

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"Сьогодні вночі мене почали розбирати. Я хвилююся", – йдеться у першому дописі.

"Мабуть, турботливі люди не хочуть, щоб мені було жарко, у такий сонячний весняний день. Іншу причину я поки не можу придумати", – зазначено у наступному повідомленні.

Зазначимо, що кількість підписників на акаунт Шулявського мосту без перебільшення росте щохвилинно. За кілька годин кількість читачів сторінки стрибнула з 200 до 700.

Шулявський міст у Києві вже понад 10 років перебуває у критичному стані. Останній гучний дзвіночок був у лютому 2017 року, коли шляхопровід частково обвалився . Після цього вантажівкам на нього заборонили заїжджати, але дехто з водіїв таких машин на такі заборони не звертав уваги. А таке навантаження міст може просто не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним.

Крім того, у години пік тут постійно були затори здебільшого через те, що він був вузьким і у аварійному стані, та через ями, які пригальмовують рух. Водночас транспортний експерт Віктор Петрук у коментарі 24 каналу наголошував, що окремі елементи мосту – в непрацездатному стані, а це означає, що експлуатувати його не можна.

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Нарешті офіційно Шулявський міст закрили на ремонт 17 березня. До кінця поточного року планують завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною у 158,17 метра. Також тут буде 741 метр велосипедних доріжок, ліво- та правоповоротні з’їзди, а також відбудуться реконструкція підземного пішохідного переходу і роботи з благоустрою та озеленення.

Ось так виглядатиме Шулявський міст після реконструкції.



Проект Шулявського мосту