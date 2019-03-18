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      Шулявський міст "завів" сторінку в Instagram: потішні дописи з його життя

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      Шулявський міст закрили на реконструкцію
      Шулявський міст закрили на реконструкцію / uazmi.org

      У Києві закрили на ремонт Шулявський міст, який вже понад 10 років перебував у критичному стані. Роботи розпочались тільки 17 березня, а міст вже "створив" свій акаунт в Instagram.

      Наразі там тільки два дописи з короткими оповідками про те, що відчуває і про що думає міст під час реконструкції. 

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      "Сьогодні вночі мене почали розбирати. Я хвилююся", – йдеться у першому дописі. 

      "Мабуть, турботливі люди не хочуть, щоб мені було жарко, у такий сонячний весняний день. Іншу причину я поки не можу придумати", – зазначено у наступному повідомленні. 

      Зазначимо, що кількість підписників на акаунт Шулявського мосту без перебільшення росте щохвилинно. За кілька годин кількість читачів сторінки стрибнула з 200 до 700.

      Шулявський міст у Києві вже понад 10 років перебуває у критичному стані. Останній гучний дзвіночок був у лютому 2017 року, коли шляхопровід частково обвалився. Після цього вантажівкам на нього заборонили заїжджати, але дехто з водіїв таких машин на такі заборони не звертав уваги. А таке навантаження міст може просто не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним.

      Крім того, у години пік тут постійно були затори здебільшого через те, що він був вузьким і у аварійному стані, та через ями, які пригальмовують рух. Водночас транспортний експерт Віктор Петрук у коментарі 24 каналу наголошував, що окремі елементи мосту – в непрацездатному стані, а це означає, що експлуатувати його не можна.

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      Нарешті офіційно Шулявський міст закрили на ремонт 17 березня. До кінця поточного року планують завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною у 158,17 метра. Також тут буде 741 метр велосипедних доріжок, ліво- та правоповоротні з’їзди, а також відбудуться реконструкція підземного пішохідного переходу і роботи з благоустрою та озеленення.

      Ось так виглядатиме Шулявський міст після реконструкції.

      Проект Шулявського мосту

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      Теги: Новини України Новини Києва Шулявський міст
      Джерело: 24 Канал
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