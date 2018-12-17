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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Міхаель Шумахер почав самостійно дихати та пересуватися, – ЗМІ

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      Нові подробиці стану Міхаеля Шумахера
      Нові подробиці стану Міхаеля Шумахера

      Стали відомі нові подробиці про стан здоров'я легендарного гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера.

      Спортсмен дихає самостійно, проте йому необхідний ретельний догляд і медична допомога, повідомляє авторитетне видання Daily Mail.

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      Сім'я екс-пілота Mercedes і Ferrari продовжує дороге лікування. Відомо, щотижня на медичне обслуговування Шумахера його близькі витрачають близько 50 тисяч фунтів.

      Видання також повідомляє, що Міхаель живе разом зі своєю сім'єю в основній частині будинку, а не в спеціальній прибудові, яка, за деякими повідомленнями, була обладнана під лікарняну палату. Виявилося, що будівництво почалося ще до травми, і в цій прибудові живе батько Міхаеля, коли приїжджає в гості.

      Нагадаємо, в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому. Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Формула-1
      Джерело: 24 Канал
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