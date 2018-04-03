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Шварцнеггер розповів, як почувається після операції

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Шварцнеггер розповів, як почувається після операції

Відомий актор, спортсмен та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який днями переніс операцію на відкритому серці, вперше поділився враженнями від операції.

Актор повернувся до соцмереж та повідомив про свої емоції після нелегкої операції.

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"Це правда: я повернувся! Я заснув в очікуванні, що прокинуся з маленьким надрізом, але прокинувся з великим. Але знаєте що? Я прокинувся, і я вдячний за це. Спасибі лікарям і медсестрам. І я дякую вам за підтримку", – написав актор.

Зауважимо, що лікарі мали намір замінити акторові серцевий клапан, але під час операції почалися ускладнення.

Варто додати, що за словами представника зірки Деніела Кетчелла, прокинувшись після термінової операції, Шварценеґґер промовив свою культову фразу "I'm back".

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію на відкритому серці. Операція тривала кілька годин у медичному центрі "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесі. Шварценеггер уже не вперше потрапляє під ніж. Так, у 1997 році йому замінили аортальний клапан.

Теги: LifeStyle Голлівуд Арнольд Шварценеггер
Джерело: 24 Канал
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