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      Швед повернувся в "Карпати" після трансферу в "Селтік"

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      Мар'ян Швед повернувся в розташування "Карпат"
      Мар'ян Швед повернувся в розташування "Карпат" / Фото з відкритих джерел

      21-річний український вінгер Мар'ян Швед повернувся в розташування "Карпат", які проводять навчально-тренувальний збір у Туреччині.

      Українець 31 січня перейшов в шотландський клуб, але відразу після підписання контракту відправився в оренду у "Карпати". У Львові він буде виступати до квітня, після чого повернеться до Шотландії, де почне підготовку до нового сезону.

      Читайте також: Не все вимірюється грошима: "Карпатам" пропонували за Шведа більшу ціну, аніж "Селтік"

      У суботу, 2 лютого, Мар'ян вже може взяти участь у спарингу з сербським "Напредаком".

      Контракт Шведа з шотландцями розрахований на 4,5 роки. Трансфер оцінюється близько в 2 мільйони євро.

      У нинішньому сезоні УПЛ на рахунку Шведа 8 голів і 2 ассисти в 17 матчах української Прем'єр-ліги.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Мар'ян Швед
      Джерело: 24 Канал
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