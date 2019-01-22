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      Швед талановитий та досить дешевий, – на лідера "Карпат" з’явився покупець з чемпіонату Англії

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      Мар'ян Швед може перейти у "Лідс"
      Мар'ян Швед може перейти у "Лідс" / ФК "Карпати"

      Львівські "Карпати" можуть продати Мар’яна Шведа у "Лідс". Англійський клуб зацікавлений у купівлі нового вінгера.

      "Лідс", який зараз є лідером Чемпіоншина (другий за силою дивізіон в Англії), шукає підсилення в атаку. Клуб може купити Дена Джеймса з "Суонсі" або ж Каллума О'Доуда з "Брістоль Сіті". Та як повідомляє hitc.com, ці команди хочуть за своїх гравців як мінімум 5 мільйонів фунтів. У той час як трансферна вартість Шведа – 2 мільйони фунтів.

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      "Швед талановитий та досить дешевий – 2 мільйони фунтів стерлінгів. Це незначні гроші, щоб заповнити порожнечу в атаці "Лідса", – відзначають автори.

      На користь українця (окрім його вартості) говорить і той факт, що гравець викликався до національної збірної України і вже встиг дебютувати за "синьо-жовтих" у товариському матчі проти Туреччини.

      Також видання відзначає і результативність Шведа – 8 голів за 17 матчів в чемпіонаті України.

      До слова, "Карпати" продали захисника у іспанський клуб.

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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