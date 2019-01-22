Швед талановитий та досить дешевий, – на лідера "Карпат" з’явився покупець з чемпіонату Англії
Львівські "Карпати" можуть продати Мар’яна Шведа у "Лідс". Англійський клуб зацікавлений у купівлі нового вінгера.
"Лідс", який зараз є лідером Чемпіоншина (другий за силою дивізіон в Англії), шукає підсилення в атаку. Клуб може купити Дена Джеймса з "Суонсі" або ж Каллума О'Доуда з "Брістоль Сіті". Та як повідомляє hitc.com, ці команди хочуть за своїх гравців як мінімум 5 мільйонів фунтів. У той час як трансферна вартість Шведа – 2 мільйони фунтів.
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"Швед талановитий та досить дешевий – 2 мільйони фунтів стерлінгів. Це незначні гроші, щоб заповнити порожнечу в атаці "Лідса", – відзначають автори.
На користь українця (окрім його вартості) говорить і той факт, що гравець викликався до національної збірної України і вже встиг дебютувати за "синьо-жовтих" у товариському матчі проти Туреччини.
Також видання відзначає і результативність Шведа – 8 голів за 17 матчів в чемпіонаті України.