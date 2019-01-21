Шведський боксер показав жахливу рану після бою з потенційним суперником Гвоздика: фото (18+)

Шведський боксер Баду Джек (22-2-3, 13 КО) отримав жахливу травму під час бою з американцем Маркусом Брауном (23-0,16 КО).

У сьомому раунді бою з Маркусом Брауном екс-чемпіон світу Баду Джек зіткнувся головами з суперником, в результаті чого отримав серйозне розсічення.

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Баду Джек отримав серйозну травму у бою з Маркусом Брауном

У кутку Джека не могли впоратися з розтином, тому рефері двічі зупиняв бій для медичної паузи, але обидва рази приймав рішення, що травма не заважає проведенню бою.

Таким чином Баду відбоксував з розсіченням ще п’ять раундів. Тим часом Браун не соромився бити у рану суперника, провокуючи ще більше втрату крові.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Брауну (117:110, 116:111 і 118:109), який завоював вакантний титул "тимчасового" чемпіона WBA і срібного чемпіона WBC в напівважкій вазі та отримав право зустрітися з українцем Олександром Гвоздиком.



Рефері після поєдинку Баду Джек – Маркус Браун

Після бою швед Баду Джек одразу вирушив до лікарні, де йому наклали 25 швів.

I would like to thank all of the fans for your support! The cut was a nasty one, but I’m fine now, alhamdulillah.

Congrats to @Marcus_Browne who fought a great fight. Regardless of the cut he was the better man tonight. pic.twitter.com/LytEtP60Qi — Badou Jack (@BadouJack) 20 января 2019 г.

Напередодні стало відомо, що наступним суперником Олександра Гвоздика стане переможець бою між шведським боксером Баду Джеком і американцем Маркусом Брауном.

Крім цього, промоутер Іван Мішель назвав чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі, колумбійця Элейдер Альварес (24-0, 12 КО), одним з потенційних суперників Олександра Гвоздика.

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