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      Шведський боксер показав жахливу рану після бою з потенційним суперником Гвоздика: фото (18+)

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      Баду Джек
      Баду Джек / Boxing Scene

      Шведський боксер Баду Джек (22-2-3, 13 КО) отримав жахливу травму під час бою з американцем Маркусом Брауном (23-0,16 КО).

      У сьомому раунді бою з Маркусом Брауном екс-чемпіон світу Баду Джек зіткнувся головами з суперником, в результаті чого отримав серйозне розсічення.

      Читайте також: Промоутер оголосив про дату наступного бою Олександра Усика

      Баду Джек
      Баду Джек отримав серйозну травму у бою з Маркусом Брауном

      У кутку Джека не могли впоратися з розтином, тому рефері двічі зупиняв бій для медичної паузи, але обидва рази приймав рішення, що травма не заважає проведенню бою.

      Баду Джек

      Таким чином Баду відбоксував з розсіченням ще п’ять раундів. Тим часом Браун не соромився бити у рану суперника, провокуючи ще більше втрату крові.

      У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Брауну (117:110, 116:111 і 118:109), який завоював вакантний титул "тимчасового" чемпіона WBA і срібного чемпіона WBC в напівважкій вазі та отримав право зустрітися з українцем Олександром Гвоздиком.


      Рефері після поєдинку Баду Джек – Маркус Браун

      Після бою швед Баду Джек одразу вирушив до лікарні, де йому наклали 25 швів.

      Напередодні стало відомо, що наступним суперником Олександра Гвоздика стане переможець бою між шведським боксером Баду Джеком і американцем Маркусом Брауном.

      Крім цього, промоутер Іван Мішель назвав чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі, колумбійця Элейдер Альварес (24-0, 12 КО), одним з потенційних суперників Олександра Гвоздика.

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      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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