Шведський футболіст прибув у Київ для переговорів з "Динамо", – ЗМІ

Шведський футболіст бельгійського "Андерлехту" Ісаак Телін прибув до Києва для переговорів з "Динамо".

Інформація про те, що Телін прийняв пропозицію "Ньюкасла" не відповідає дійсності. У форварда, дійсно, були пропозиції від "Ньюкасла", але кияни пропонують футболісту більш вигідні умови, повідомляє видання FotbollDirekt.

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За інформацією джерела, Телін був присутній на матчі 3-го туру чемпіонату України "Динамо" – "Шахтар" (1:0).

Нагадаємо, що у попередньому сезоні Телін виступав в оренді за "Васланд Беверен" і відзначився 19-ма м'ячами в 33 матчах. Крім того, форвард зіграв 4 матчі на чемпіонаті світу-2018 за збірну Швеції і зробив одну гольову передачу.

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