Швецію і Фінляндію засипало снігом: тисячі людей залишилися без світла – фото
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Сильні снігопади накрили 13 січня північ Швеції та південь Фінляндії. Щонайменше 7 тисяч домогосподарств відключені від електропостачання.
Снігові заметілі в обох країнах досі тривають, людей попереджають про крижані дні. Про це інформує агентство АР.
Що відомо про перебій з електропостачанням
На південному заході Фінляндії близько 4 тисяч домогосподарств залишилися без електрики. Влада заявила, що це число може зрости.
У Швеції, за даними постачальника електроенергії, постраждали близько 3 тисяч будинків. Перебої в подачі електроенергії можуть тривати довше, ніж зазвичай, тому що відправляти ремонтних працівників може бути занадто ризиковано.
Швецію та Фінляндію засипало снігом / Фото Houstonchronicle
Яку погоду прогнозують
- Шведська метеорологічна служба повідомила, що снігопади все ще тривають, але їх сила дещо знизилась.
- У сусідній Фінляндії попереджають про погані дорожні умови на території всієї південної та західної частини країни.
- Згідно із прогнозами метеорологів, в середу снігопади вщухнуть, але на зміну їм прийдуть сильні морози. Температура впаде до -25 за Цельсієм на півдні країни й до -40 – в арктичному регіоні.
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