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Швеція розгромила Мексику та вийшла в плей-оф Чемпіонату світу

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Швеція обіграла Мексику на Чемпіонаті світу
Швеція обіграла Мексику на Чемпіонаті світу

Збірна Швеції забила одразу три голи у ворота мексиканців. Саме це гарантувало європейській збірній вихід в плей-оф, так ще й з першого місця.

Якщо в першому таймі команди голів не забивали, то в другому глядачі побачили аж три взяття воріт. Хоча до цього нагоду відзначитися втратили Берг, Тойвонен та Форсберг за шведів. У мексиканців небезпечним моментом відзначився Вела.

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Могли шведи і претендувати на пенальті у цьому матчі, однак суддя після перегляду відеоповтору не помітив порушення правил, коли м'яч влучив у руку Чічаріто. Пенальті у ворота мексиканців буде призначено вже у другому таймі.

Забили шведи по перерві незадовго після поновлення гри. Широка атака мала б закінчитися ударом Классона, але у шведа удар не вийшов і м'яч відскочив до Аугустінссона, який з кута воротарського майданчика потужно пробив. Очоа навіть зреагував на цей удар, але м'яч пройшов під його рукою.

Ще за десять хвилин шведи вели у рахунку 2:0. Під час швидкої атаки Морена завалив у штрафному майданчику Берга, і суддя вказав на 11-метрову позначку. Гранквіст з позначки не схибив.

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А остаточно добив мексиканців їх же гравець. Альварес невдало зіграв у власному штрафному майданчику, намагаючись вибити м'яч з під ніг суперника. Натомість м'яч влучив йому в руку і полетів у ворота. 

Збірна Швеції виграє і виходить у плей-оф Чемпіонату світу. З першого місця. Мексика теж виходить в 1/8 фіналу. Збірна Німеччини, які та Південної Кореї, вилітають з турніру.

Мексика – Швеція 0:3

Голи: Аугустінссон, 50, Гранквіст, 60 (пен), Альварес, 74 (авт)

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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