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Швеція розгромила США і вийшла в фінал Чемпіонату світу з хокею

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Швеція розгромила США у півфіналі ЧС з хокею
Швеція розгромила США у півфіналі ЧС з хокею

На Чемпіонаті світу з хокею визначилися фіналісти. Ними стали чинний чемпіон збірна Швеції та Швейцарія, яка перемогла канадців.

Шведи у матчі зі США закинули одразу шість шайб, не давши американцям відзначитися жодного разу. Найбільш значний момент у грі – трьоххвилинка у другому періоді, коли їм вдалося визначитися тричі. При цьому в одній з атак шведи перебували у меншості.

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У третьому періоді вони просто довели справу до логічного закінчення, закинувши ще дві шайби.

Швеція – США 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

У фіналі "Тре крунур" зіграють зі збірною Швейцарії. Останні у півфіналі обіграли збірну Канади. Тут теж варто відзначити, що швейцарці двічі забили, граючи у більшості.

Канада – Швейцарія 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Відтак у фіналі турніру зіграють збірні Швеції та Швейцарії, а за третє місце поборються США та Канада. Матчі відбудуться 20 травня.

Теги: Хокей Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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