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Швеція – Швейцарія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

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Швеція – Швейцарія прогноз на матч Чемпіонату світу 2018
Швеція – Швейцарія прогноз на матч Чемпіонату світу 2018

Збірні Швеції та Швейцарії на Чемпіонаті світу розіграють путівку в 1/4 фіналу. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на прохід в наступний раунд.

Обидві команди доволі неоднозначно подолали груповий раунд. Шведи розпочали з прогнозованої перемоги над збірною Південної Кореї, але згодом поступилися збірній Німеччині на останніх секундах, коли німці грали у меншості. Та розгром збірної Мексики дозволив їм вийти з групи з першого місця.

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Натомість швейцарці розпочали нічиєю з Бразилією, виграли у Сербії (з політичним скандалом). Але зіграли в нічию з Коста-Рикою, коли на останніх хвилинах пропустили. Це був автогол воротаря. Відтак, на думку букмекерів, це доволі рівна пара. І більшу перевагу віддають саме швейцарцям.

Експерти з William Hill перемогу збірної Швеції в основний час оцінили коефіцієнтом 3,00. Перемога Швейцарії – 2,70. Нічия у матчі за 90 хвилин гри – 2,80.

На прохід у наступний раунд на Швецію приймають з коефіцієнтом 2,00, на Швейцарію – 1,73. При цьому ймовірність того, що матч дійде до серії післяматчевих пенальті – 5,50.

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У PariMatch коефіцієнт на перемогу збірної Швейцарії такий, же як і у попередніх букмекерів – 2,70. У той час на Швецію приймають з коефіцієнтом 3,20. Більші тут коефіцієнти й щодо проходу збірних – 2,06 на Швецію та 1,81 на Швейцарію.

При цьому експерти не очікують великої кількості голів від обох команд. Так, "тотал більше 2,0 Швеція" – 8,40, а "тотал більше 2,0 Швейцарія" – 6,80.

Схильні прогнозувати перемогу збірної Швейцарії й в "Фаворит". Там коефіцієнт на них 2,67. Щодо перемоги Швеції – 3,10. На прохід Швеції приймають з коефіцієнтом 2,04, на прохід Швейцарії – 1,82.

Гра між збірними Швеції та Швейцарії відбудеться у вівторок, 3 липня. Початок о 17:00 годині.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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