Швеція – Швейцарія: відео голу та моментів матчу
Перший гол у матчі збірних Швеції та Швейцарії на Чемпіонаті світу було забито аж на 70 хвилині. Він став єдиним у матчі.
Автором голу став Форсберг. Однак форварду в цьому моменті "допоміг" Аканджі. Захисник швейцарців невдало підставив ногу під удар шведа, і м'яч залетів у ворота повз голкіпера.
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Гол Форсберга у ворота Швейцарії
Джерело: 24 Канал
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