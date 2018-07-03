Швеція – Швейцарія: відео голу та моментів матчу

Перший гол у матчі збірних Швеції та Швейцарії на Чемпіонаті світу було забито аж на 70 хвилині. Він став єдиним у матчі.

Автором голу став Форсберг. Однак форварду в цьому моменті "допоміг" Аканджі. Захисник швейцарців невдало підставив ногу під удар шведа, і м'яч залетів у ворота повз голкіпера.

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Гол Форсберга у ворота Швейцарії