Стрілянина у Швеції: загинули три людини, поліція розшукує підозрюваного

У шведському місті Уппсала внаслідок стрілянини, що сталася у центрі міста, загинули троє людей. Поліція розслідує інцидент як умисне вбивство та розшукує підозрюваного.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про стрілянину в Швеції

У вівторок, 29 квітня, у шведському місті Уппсала сталася стрілянина, внаслідок якої загинули три людини. Наразі правоохоронці розшукують підозрюваного у скоєнні злочину.

Раніше у поліції повідомляли про те, що надходили дзвінки від громадян, які повідомляли про постріли в центрі міста.

Підтверджено загибель трьох людей в результаті стрілянини... Поліція розслідує інцидент як вбивство,

– йдеться в заяві слідчих.

Свідки розповіли, що чули п'ять пострілів і бачили людей, які бігли в укриття. У виданні також зауважили, що Швеція вже понад десять років страждає від хвилі насильства, пов'язаного з бандитизмом.



Уряд правої меншини Швеції, який прийшов до влади у 2022 році, пообіцяв рішучу боротьбу насильством. Він вже посилив закони і розширив повноваження поліції, а після кривавого розстрілу в Оребро, де у лютому загинули десятеро людей, оголосив про наміри ще більше посилити контроль над обігом зброї.

Нагадаємо, що 18 квітня син заступника шерифа влаштував стрілянину в Університеті Флориди. Внаслідок цього загинули 2 людей, ще 4 – отримали поранення.