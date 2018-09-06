Швеція виступила за блокування будівництва "Північного потоку-2"

Більшість політичних партій Швеції виступають за блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомила радіостанція Sveriges Radio.

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Радіостанція провела опитування серед представників різних партій про їхнє ставлення до цього проекту, і майже всі вони висловилися за те, щоб перешкодити спорудженню трубопровідної магістралі.

"Північний потік-2" – це погана пропозиція як в плані енергополітики і екології, так і в плані політики безпеки. Ми активно виступаємо за те, щоб усіма можливими способами зупинити цей проект,

– заявила уповноважена Помірної коаліційної партії з питань ЄС Карін Енстрем.

Євродепутат від Християнсько-демократичної партії Швеції Ларс Адактуссон підкреслив, що Росія не поважає міжнародне право, привівши в приклад ситуацію з Грузією і Кримом. Тому він вважає, що важливо знайти інші шляхи для забезпечення ЄС енергією, не стаючи залежними від Росії.

Голова Партії Зелених в Раді у справах ЄС в парламенті Йонас Ерікссон зазначив, що Швеція раніше зіткнулася зі складнощами в застосуванні міжнародного права проти "Північного потоку-2", тому він вважає правильним рішення Єврокомісії про зміну законодавства, що дозволить заблокувати проект.

Член Ради у справах Європейського союзу і депутат Лівої партії Йенс Хольм заявив, що Швеція підтримає цю ініціативу Єврокомісії, незалежно від результату голосування, яке пройде вже в неділю.

"Якщо ми захочемо зупинити ввезення природного газу в Європу, то ми зможемо це зробити. Проект" Північний потік-2" буде заблокований", – запевнив депутат.