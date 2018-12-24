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      Швейцарець виграв мільйон у лотерею, однак організатори заявили про збій програми: відео

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      Швейцарець виграв мільйон у лотерею, однак організатори заявили про збій програми
      Швейцарець виграв мільйон у лотерею, однак організатори заявили про збій програми / Фото з відкритих джерел

      У Швейцарії розігрували лотерею у прямому ефірі на телебаченні. Після того як організатори назвали ім’я переможця, який виграв мільйон, вони повідомили про технічний збій і заявили, що переоберуть щасливчика після Різдва.

      Про це повідомляє BBC.

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      Відомо, що учасники національної швейцарської лотереї платять по 10 доларів, аби їхні імена потрапили до списку претендентів на джекпот — мільйон швейцарських франків. У фіналі переможця обирають автоматично з 10 прізвищ.

      У телеефірі переможцем лотереї назвали Андреаса Берклі, привітали його фанфарами та оплесками. До слова, сам чоловік в цей час також спостерігав за розіграшем.

      Однак пізніше організатори лотереї Swisslos вибачилися та заявили, що у програмі з автоматичного відбору переможця стався збій. Справа у тому, що у фіналі замість 10 потенційних переможців, потрапили 11 прізвищ, тому розіграш вважають нечесним.

      У Swisslos додали, що Андреас Берклі дуже стримано сприйняв повідомлення про те, що джекпот будуть розігрувати знову.

      Раніше 24 канал повідомляв, що в окрузі Бостон і Скегнес у Великій Британії шукають власника виграшного лотерейного квитка EuroMillions на 76 мільйонів фунтів (майже 97 мільйонів доларів).

      Теги: Курйозні новини Гроші Швейцарія
      Джерело: 24 Канал
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