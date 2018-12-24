Швейцарець виграв мільйон у лотерею, однак організатори заявили про збій програми: відео

У Швейцарії розігрували лотерею у прямому ефірі на телебаченні. Після того як організатори назвали ім’я переможця, який виграв мільйон, вони повідомили про технічний збій і заявили, що переоберуть щасливчика після Різдва.

Про це повідомляє BBC.

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Відомо, що учасники національної швейцарської лотереї платять по 10 доларів, аби їхні імена потрапили до списку претендентів на джекпот — мільйон швейцарських франків. У фіналі переможця обирають автоматично з 10 прізвищ.

У телеефірі переможцем лотереї назвали Андреаса Берклі, привітали його фанфарами та оплесками. До слова, сам чоловік в цей час також спостерігав за розіграшем.

Riesen-Panne bei #SRFhappyday - der «Gewinner» bekommt die Million am Schluss nicht. Laut SRF ist @swisslos schuld. pic.twitter.com/8bdBpeT78f — Blick (@Blickch) December 22, 2018

Однак пізніше організатори лотереї Swisslos вибачилися та заявили, що у програмі з автоматичного відбору переможця стався збій. Справа у тому, що у фіналі замість 10 потенційних переможців, потрапили 11 прізвищ, тому розіграш вважають нечесним.

У Swisslos додали, що Андреас Берклі дуже стримано сприйняв повідомлення про те, що джекпот будуть розігрувати знову.

Раніше 24 канал повідомляв, що в окрузі Бостон і Скегнес у Великій Британії шукають власника виграшного лотерейного квитка EuroMillions на 76 мільйонів фунтів (майже 97 мільйонів доларів).