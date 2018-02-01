Швейцарія ввела санкції проти "доньки" російського "Газпромбанку"

Регулятор фінансового ринку Швейцарії FINMA заборонив дочірній компанії російського "Газпромбанку" залучати нових приватних клієнтів. Російський банк підозрюється у відмиванні грошей протягом 10 років.

Про це повідомляє The Associated Press.

Видання уточнило, що регулятор фінансового ринку Швейцарії провів розслідування щодо більш ніж 30 швейцарських банків після того, як з'явилося "Панамське досьє". Так, поглиблена перевірка була проведена щодо 20 банків. Крім того, в ході розслідування "Газпромбанк" став єдиним банком, проти якого запровадили обмеження.

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У регуляторі повідомили, що з'явилися "серйозні недоліки у процесах щодо протидії відмиванню грошей", які пов'язані з приватними клієнтами "Газпромбанк Швейцарія" в Цюріху, власником якого є "Газпромбанк".

Зазначається, що російський банк порушив процес із протидії відмиванню грошей у період з 2006 по 2016 рік.