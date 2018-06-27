Швейцарія зіграла в нічию з Коста-Рикою, воротар забив у власні ворота на останній хвилині

На Чемпіонаті світу зафіксовано ще один автогол. Його автором став воротар збірної Швейцарії, який на останній хвилині забив у своїй ворота. Зробив він це у надважливому матчі проти збірної Коста-Рики.

До цього матчу вже було відомо, що Коста-Рика вилітає з Чемпіонату світу. Команда за два перші матчі не зуміла забити жодного голу і тричі пропустила. Швейцарці навпаки – зіграли в нічию з бразильцями та обіграли сербів у надпринциповому матчі, після якого двох гравців оштрафували за політичні символи.

Читайте також: Черговий скандал на ЧС-2018: швейцарських футболістів оштрафували за політичного "орла"

У випадку перемоги швейцарці могли навіть посісти перше місце у групі Е. Тоді б вони вийшли на мексиканців. Головне для них було не програти самим. Саме це гарантувало їм вихід у плей-оф.

Перший крок до участі в 1/8 фіналу швейцарці зробили вже на 31 хвилині. Костариканці залишили без нагляду у власному штрафному майданчику Джемаілі під час атаки.

Хоча до забитого голу збірна Коста-Рики тричі могла виходити вперед. Однак якщо у перших двох моментах надійно зіграв Зоммер, то третій раз йому на допомогу прийшла перекладина воріт.

Читайте також: Швейцарія – Коста-Рика: відео голів та моментів матчу

Свій перший гол на цьому Чемпіонаті світу Коста-Рика забила після подачі з кутового. Потужно головою пробив Ватсон, який виграв повітря у своїх суперників.

До кінця тайму команди створили лише один небезпечний момент – після удару Дрміча м'яч влучив у перекладину. Та саме йому вдасться відзначитися, коли матч добігатиме до кінця. Форвард замкне простріл від Закарії з флангу у кут воріт в протихід Навасу. У цьому моменті швейцарець залишиться без опіки, коли невдало у власному штрафному підковзнеться захисник Коста-Рики.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Коли б вже здавалося швейцарці будуть святкувати перемогу, у їх ворота призначили пенальті. При цьому пенальті у ворота швейцарців призначали двічі. Але перший раз його скасували після перегляду повтору – Руїс перебував у офсайді у момент атаки. Другий раз у штрафному швейцарців збили Кемпбелла, і цього разу призначений пенальті не скасовували. Виконувати удар пішов Руїс. Пробив потужно. Але точно в перекладину. Та саме від неї м'яч відлетів у голову Зоммеру, після чого залетів у ворота. Автогол зарахували на голкіпера.

Швейцарія грає у нічию і виходить у плей-оф з другого місця. В 1/8 фіналу команда зустрінеться зі збірною Швеції.

Швейцарія – Коста-Ріка – 2:2

Голи: Джемаїлі, 31, Дрміч, 88 – Вастон, 56, Зоммер, 90+5 (авт)