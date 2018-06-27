00:44
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, 27 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Швейцарія зіграла в нічию з Коста-Рикою, воротар забив у власні ворота на останній хвилині

236 Читать новость на русском
Зоммер відзначився автоголом у матчі проти Коста-Рики
Зоммер відзначився автоголом у матчі проти Коста-Рики

На Чемпіонаті світу зафіксовано ще один автогол. Його автором став воротар збірної Швейцарії, який на останній хвилині забив у своїй ворота. Зробив він це у надважливому матчі проти збірної Коста-Рики.

До цього матчу вже було відомо, що Коста-Рика вилітає з Чемпіонату світу. Команда за два перші матчі не зуміла забити жодного голу і тричі пропустила. Швейцарці навпаки – зіграли в нічию з бразильцями та обіграли сербів у надпринциповому матчі, після якого двох гравців оштрафували за політичні символи.

Читайте також: Черговий скандал на ЧС-2018: швейцарських футболістів оштрафували за політичного "орла"

У випадку перемоги швейцарці могли навіть посісти перше місце у групі Е. Тоді б вони вийшли на мексиканців. Головне для них було не програти самим. Саме це гарантувало їм вихід у плей-оф.

Перший крок до участі в 1/8 фіналу швейцарці зробили вже на 31 хвилині. Костариканці залишили без нагляду у власному штрафному майданчику Джемаілі під час атаки.

Хоча до забитого голу збірна Коста-Рики тричі могла виходити вперед. Однак якщо у перших двох моментах надійно зіграв Зоммер, то третій раз йому на допомогу прийшла перекладина воріт.

Читайте також: Швейцарія – Коста-Рика: відео голів та моментів матчу

Свій перший гол на цьому Чемпіонаті світу Коста-Рика забила після подачі з кутового. Потужно головою пробив Ватсон, який виграв повітря у своїх суперників.

До кінця тайму команди створили лише один небезпечний момент – після удару Дрміча м'яч влучив у перекладину. Та саме йому вдасться відзначитися, коли матч добігатиме до кінця. Форвард замкне простріл від Закарії з флангу у кут воріт в протихід Навасу. У цьому моменті швейцарець залишиться без опіки, коли невдало у власному штрафному підковзнеться захисник Коста-Рики.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Коли б вже здавалося швейцарці будуть святкувати перемогу, у їх ворота призначили пенальті. При цьому пенальті у ворота швейцарців призначали двічі. Але перший раз його скасували після перегляду повтору – Руїс перебував у офсайді у момент атаки. Другий раз у штрафному швейцарців збили Кемпбелла, і цього разу призначений пенальті не скасовували. Виконувати удар пішов Руїс. Пробив потужно. Але точно в перекладину. Та саме від неї м'яч відлетів у голову Зоммеру, після чого залетів у ворота. Автогол зарахували на голкіпера. 

Швейцарія грає у нічию і виходить у плей-оф з другого місця. В 1/8 фіналу команда зустрінеться зі збірною Швеції.

Швейцарія – Коста-Ріка – 2:2

Голи: Джемаїлі, 31, Дрміч, 88 – Вастон, 56, Зоммер, 90+5 (авт)

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 27 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 червня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 481
Головні новини 27 червня: на Порошенка подали до суду і нове "перемир'я" на Донбасі
27 червня, 22:12 Головні новини 27 червня: на Порошенка подали до суду і нове "перемир'я" на Донбасі
3753
Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
27 червня, 22:00 Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
Блог Медіа 1693
Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
27 червня, 20:01 Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
Яніна Ткачук 706
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
27 червня, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 1949
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук