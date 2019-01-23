Швейцарський журналіст заявив про погрози з боку президента ФФУ Павелка

Швейцарський журналіст Арно Беда заявив, що отримує погрози з боку президента Федерації футболу України Андрія Павелко. Журналіст вже звернувся в прокуратуру Швейцарії з відповідною заявою.

Раніше журналіст опублікував серію статей про корупційні схеми президента ФФУ.

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Я і сам після того, як опублікував дві викривальні статті про корупцію президента Федерації футболу України Андрія Павелко, отримав особисто від нього погрози і змушений був звернутися в прокуратуру з відповідною заявою. Зараз пан Павелко висунув проти мене і видавця надуманий і необгрунтований позов, в якому, зокрема, просить суд Лозанни заборонити мені писати про нього і його корупції,

– цитує журналіста Гордон.

Нагадаємо, що Павелко за 2018 рік став ледь не головним героєм антикорупційних розслідувань. Завдяки соціальним мережам цивільної дружини, голови бюджетного комітету парламенту, журналісти програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" знайшли в Андрія Павелка незадекларовані: житло, Bentley та інших витрат на 20 мільйонів гривень.

Окрім того журналісти розповідали про збудований Федерацією футболу України за кошти УЄФА комерційний завод із виробництва штучного покриття для футбольних полів. Через дискримінаційні вимоги в тендерах цей завод отримав майже 100 мільйонів бюджетних коштів.

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