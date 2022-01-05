ДТП сталася на трасі між Люботином і Коротичем. Це 460 кілометр шляху Київ – Харків.

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Легковик заїжджав на АЗС

За даними телеграм-каналу "ХС | Харків", зіткнення відбулося, коли водій Škoda вирішив заправитися. Але не впевнився у безпечності маневру.

У той момент, коли легковик повертав на територію заправки, в нього на швидкості влетіла карета швидкої допомоги. Остання рухалася з боку Люботина в напрямку Харкова.

Місце ДТП за участю швидкої та легковика біля Люботина / Фото телеграм-каналів "Люботин оперативний", "СТО Харків", "ХС | Харків"

У ДТП взяли участь 2 машини

Авто 112 бригади Харківського центру Екстреної медичної допомоги.

Легковий автомобіль Škoda Octavia.

Загинув водій легковика

Водій Škoda загинув на місці. Також відомо, що постраждала медсестра, яка перебувала у швидкій, – жінка розбила лобове скло. Їй надавали допомогу.

Дивіться відео моменту зіткнення швидкої та легковика біля Люботина під Харковом