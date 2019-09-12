У Києві "швидка" з хворою дитиною потрапила у ДТП: фото, відео
У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася аварія за участі карети швидкої допомоги, з дитиною на борту. На щастя, обійшлося без жертв.
За інформацією видання "Інформатор", аварія сталася вночі, коли "швидка" прямувала у лікарню і протаранила легковик Peugeot.
До слова: Школяра на високій швидкості збила машина – його врятував рюкзак: відео
А все тому, що легковик не пропустив "швидку", хоч та їхала з увімкненим сигналом. Щоправда, по зустрічній смузі.
"Швидка" з хворим у салоні прямувала до лікарні / Фото "Інформатор"
"Швидка" врізалась у легковик / Фото "Інформатор"
Водій Peugeot переконує, він просто не розгледів карету швидкої, коли намагався здійснити маневр.
На щастя, всі відбулись лише переляком. Хвору дитину доставила в лікарню інша карета швидкої допомоги.
Пошкоджений легковик / Фото "Інформатор"
На щастя, загиблих у ДТП немає / Фото "Інформатор"
ДТП за участі "швидкої" у Києві: дивіться відео