У Києві "швидка" з хворою дитиною потрапила у ДТП: фото, відео

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася аварія за участі карети швидкої допомоги, з дитиною на борту. На щастя, обійшлося без жертв.

За інформацією видання "Інформатор", аварія сталася вночі, коли "швидка" прямувала у лікарню і протаранила легковик Peugeot.

До слова: Школяра на високій швидкості збила машина – його врятував рюкзак: відео

А все тому, що легковик не пропустив "швидку", хоч та їхала з увімкненим сигналом. Щоправда, по зустрічній смузі.



"Швидка" з хворим у салоні прямувала до лікарні / Фото "Інформатор"



"Швидка" врізалась у легковик / Фото "Інформатор"

Водій Peugeot переконує, він просто не розгледів карету швидкої, коли намагався здійснити маневр.

На щастя, всі відбулись лише переляком. Хвору дитину доставила в лікарню інша карета швидкої допомоги.



Пошкоджений легковик / Фото "Інформатор"



На щастя, загиблих у ДТП немає / Фото "Інформатор"

ДТП за участі "швидкої" у Києві: дивіться відео