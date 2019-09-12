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      У Києві "швидка" з хворою дитиною потрапила у ДТП: фото, відео

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      ДТП у Києві
      ДТП у Києві / Інформатор

      У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася аварія за участі карети швидкої допомоги, з дитиною на борту. На щастя, обійшлося без жертв.

      За інформацією видання "Інформатор", аварія сталася вночі, коли "швидка" прямувала у лікарню і протаранила легковик Peugeot.

      До слова: Школяра на високій швидкості збила машина – його врятував рюкзак: відео

      А все тому, що легковик не пропустив "швидку", хоч та їхала з увімкненим сигналом. Щоправда, по зустрічній смузі.

      швидка дтп київ
      "Швидка" з хворим у салоні прямувала до лікарні / Фото "Інформатор"

      дтп швидка київ
      "Швидка" врізалась у легковик / Фото "Інформатор"

      Водій Peugeot переконує, він просто не розгледів карету швидкої, коли намагався здійснити маневр.

      На щастя, всі відбулись лише переляком. Хвору дитину доставила в лікарню інша карета швидкої допомоги.

      дтп швидка київ
      Пошкоджений легковик / Фото "Інформатор"

      дтп швидка київ
      На щастя, загиблих у ДТП немає / Фото "Інформатор"

      ДТП за участі "швидкої" у Києві: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
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