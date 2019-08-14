Швидкісний трамвай на Борщагівку: як виглядатимуть оновлені станції – фото

У Києві закінчується ремонт станцій лінії швидкісного трамваю на житловий масив Борщагівка. Вже восени планують відкрити 5 оновлених станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю.

Який вигляд матимуть станції після капітального ремонту показав у своєму Facebook заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

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Які станції осучаснять? Йдеться про зупинки: "Гната Юри", "Національний авіаціний уніврситет ", "Проспект Перемоги", "Польова" та "Політехнічна".

Кожна зі станцій матиме свій оригінальний дизайн та айдентику. Над проектами працювали дизайнери з київського бюро LebedEV architects.

Як виглядатимуть оновлені станції трамваю на Борщагівку: дивіться фото

Порівняйте, як виглядають проекти вокзалів, які планують збудувати на станціях швидкісної залізниці в Саудівській Аравії.