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      Швидкісний трамвай на Борщагівку: як виглядатимуть оновлені станції – фото

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      Сучасні станції швидкісного трамваю на Борщагівку
      Сучасні станції швидкісного трамваю на Борщагівку / lebedev.archi

      У Києві закінчується ремонт станцій лінії швидкісного трамваю на житловий масив Борщагівка. Вже восени планують відкрити 5 оновлених станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю.

      Який вигляд матимуть станції після капітального ремонту показав у своєму Facebook заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

      Дивіться також: Як у Києві будують Подільсько-Воскресенський міст: фото і відео

      Які станції осучаснять? Йдеться про зупинки: "Гната Юри", "Національний авіаціний уніврситет ", "Проспект Перемоги", "Польова" та "Політехнічна".

      Кожна зі станцій матиме свій оригінальний дизайн та айдентику. Над проектами працювали дизайнери з київського бюро LebedEV architects.

      Як виглядатимуть оновлені станції трамваю на Борщагівку: дивіться фото

       

       

      Порівняйте, як виглядають проекти вокзалів, які планують збудувати на станціях швидкісної залізниці в Саудівській Аравії.

      Дізнайтесь більше:
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      Теги: Транспорт Новини Києва Новини нерухомості України Дизайн Будівництво Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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