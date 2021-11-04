Водія затримали поліцейські, щоб притягнути до відповідальності. Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко 4 листопада.

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180 кілометрів

Водій позашляховика на шаленій швидкості їздив вулицями міста. Він розігнався до 180 кілометрів за годину.

Андрій Гайченко розповів, що чоловіка наразі затримали співробітники МВС та поліцейські. Водія згодом притягнуть до відповідальності за порушення ПДР.

Зверніть увагу! Це вже другий випадок порушення ПДР у Харкові 4 листопада. Поліцейські вилучили автомобіль у водія, який мав 80 тисяч гривень боргу за нетверезе водіння. Винуватець виявився іноземцем.

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Текст публікації Андрія Гайченка:

В продовження теми: Сергій Анатолійович (власник позашляховика) якось розігнався вулицями Харкова до 180 (!) км/год.

Щойно, спільно з колегами з МВС, затриманий і притягнутий до відповідальності.