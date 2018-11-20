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      "Швидкість автомобіля Зайцевої – не важлива": новий поворот у справі резонансної ДТП у Харкові

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      Олена Зайцева і Геннадій Дронов
      Олена Зайцева і Геннадій Дронов / фото з відкритих джерел

      Судові експерти заявили, що швидкість руху автомобіля Олени Зайцевої у Харкові не є важливою. На думку фахівців, незалежно від швидкості машини Зайцевої, дії іншого фігуранта смертельної аварії – Геннадія Дронова не відповідали положенням правил дорожнього руху.

      Про це інформує "Громадське".

      Читайте також: Потерпілий у харківському ДТП відмовився від претензій до Зайцевої

      Відомо, що 20 листопада, в Київському районному суді Харкова відбулося чергове засідання у справі про жахливу ДТП, в якій загинуло шестеро людей. Під час слухання були повторно допитані фахівці Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу.

      Експерти відповіли на запитання, чому так і не була встановлена швидкість Lexus, за кермом якого перебувала Зайцева. Вони наголосили, що визначити швидкість цього автомобіля на момент аварії зараз неможливо та запевнили, що ця інформація не має жодного значення.

      Вони заявили, що незалежно від швидкості машини Зайцевої, дії Дронова не відповідали положенням правил дорожнього руху. А от відмінності в лініях межі перехрестя на фото й графіку експерти пояснили ракурсом зйомки, а також тим, що лінію видно під кутом у 90 градусів.

      Адвокат Геннадія Дронова, Сергій Перепелиця, своєю чергою, наполягав на недостатній компетентності експертів та клопотав про їх відведення, але суд відхилив це клопотання.

      Адвокатка Олени Зайцевої, Юлія Козир, виступила проти відводу. Вона також заявила, що засідання "перетворилося на цирк", коли Перепелиця кілька разів перепитав в експертів те саме, а потім заявив, що не вміє читати і вимагав у фахівців повторити йому результати експертизи усно.

      Наступне засідання у справі відбудеться 26 листопада. На ньому свідчитиме ще один судовий експерт, який не з'явився у залі суду через стан здоров'я.

      Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      Смертельна ДТП у Харкові: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України ДТП у Харкові Судді Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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