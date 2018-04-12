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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Швидкість Північно-Атлантичної течії досягла мінімуму за півтори тисячі років, – дослідники

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Швидкість Північно-Атлантичної течії досягла мінімуму за півтори тисячі років, – дослідники
Швидкість Північно-Атлантичної течії досягла мінімуму за півтори тисячі років, – дослідники / pik-potsdam.de

Швидкість Північно-Атлантичної течії досягла мінімуму за півтори тисячі років. Дослідники фіксують зниження швидкості останні 160 років (приблизно з 1850 року). Уповільнення течії призводить до підвищення температури біля східного узбережжя Північної Америки, а на схід від Гренландії – до її зниження.

Про це сказано в роботі, опублікованій в Nature, передає Republic.

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Згідно з даними дослідників, за півтора століття течія сповільнилася на 15-20%. Вони пов'язують це з таненням льодовиків (тала вода, яка легша за солону морську воду, залишається на поверхні, заважаючи течії), що, на їх думку, є природним процесом, пише The Wall Street Journal.

Іншої позиції дотримуються автори ще одного дослідження Північно-Атлантичної течії, також розміщеного в Nature. Вчені згодні, що течія сповільнюється через танення льодів, однак причиною називають людей і їх вплив на екологію. У другій роботі також зафіксовано уповільнення течії

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Автори двох робіт вивчили систему меридіональної Північно-Атлантичної течії, куди в тому числі входить Гольфстрім. Перша група дослідників вивчала склад осадових порід і розмір мінеральних частинок, зібраних на морському дні. Свої результати вони підтвердили за допомогою комп'ютерного моделювання. Друга група вдалася до моделювання, а також до супутникових спостережень поверхневих течій.

Теги: наука дослідження
Джерело: 24 Канал
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