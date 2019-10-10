Швидкість, з якою новий уряд псує все навколо себе – вражає, – Ляпіна

Швидкість, з якою новий уряд псує все навколо себе просто вражає.

Про це заявила в ефірі 24 каналу Ксенія Ляпіна.

"Після того, як із соцмереж я дізналася про своє звільнення з посади керівника Державної регуляторної служби, я просто відчула певне полегшення, що тепер я можу говорити все, як є. Можу не обмежувати себе в оцінках діяльності цього уряду. Я намагалася протистояти тим, скажімо, недолугим діям, які роблять наші міністерства. Працювати фільтром, працювати контролером за контролерами. В мене була розмова з паном Миловановим, міністром економіки. Він взагалі заявив, що не бачить потреби в Регуляторній службі. Що йому не потрібна структура, яка проводить відповідні експертизи, аналізи, збалансовує інтереси бізнесу і держави", – зазначила Ксенія Ляпіна.

Вона заявила, що побоювалася, що цю службу можуть змістовно знівелювати. Але сподівається, що ДРС залишиться, бо це, як зазначає Ксенія Ляпіна, фахівці, це люди, навчені багатьом речам, яких не знають працівники міністерств, вони головна цінність для уряду. Вони здатні вказувати на помилки, утримувати баланс інтересів, дискутувати.

"А що зараз. Насправді, жодної дискусії, жодної наради, на яких би обговорювалися наші звернення, контрпозиції, наші прогнози, їх немає. Уряду не потрібні ні позиції, ні прогнози. В них є тільки якісь власні бажання, які вони хочуть тихо задовольняти. От, наприклад, за цей час в них знайшлося багато часу заявити про нову еру діджиталізації. Ну, вибачте мені, якщо підприємця штрафують з ранку до ночі, то йому ця ваша діджиталізація, знаєте, до якого місця. Тому діджиталізація – це форма, а не суть. А суті, здається, уряд не бачить. Взагалі-то все це мені нагадує минулі роки. Монобільшість, голосування за помахом руки, тоді однієї, зараз іншої. Сумно", – зазначила Ксенія Ляпіна.