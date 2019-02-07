13:21
7 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки
      Вєсті Кремля
      21:17, 6 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, 6 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, 6 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Швидкий вступ до ЄС або НАТО не є реалістичною перспективою, – посли Франції та Німеччини

      1027 Читать новость на русском
      Швидкий вступ до ЄС або НАТО не є реалістичної перспективою
      Швидкий вступ до ЄС або НАТО не є реалістичної перспективою / eurointegration.com.ua

      Посли Франції та Німеччини назвали заяви про швидкий вступ в НАТО та ЄС "популістичними". Вони закликають українців не вірити таким обіцянкам кандидатів у президенти.

      Посол Райхель наголосив, що швидкий вступ до ЄС або НАТО не є реалістичною перспективою, пише "Європейська правда".

      Читайте також: Рада закріпила в Конституції курс України в НАТО та ЄС: що це означає

      24 канал писав, що кандидатів у президенти можна розділити на дві групи. Перша – євроцентристи, які бачать Україну розвинутою, демократичною та у НАТО. Друга – колоніальні васали, які залежать від Росії та зроблять все, що скаже Путін.

      Тож частина кандидатів постійно говорить про швидкий вступ України в ЄС та НАТО. Наприклад Юлія Тимошенко змінила свої зовнішньополітичні погляди, тепер вона "грає меседжами про ЄС і НАТО". Крім того, Петро Порошенко також обіцяє на п’ятий рік свого можливого другого президентського терміну ПДЧ і вступ до ЄС.

      Щодо Володимира Зеленського, то він пропонує референдум щодо вступу до НАТО. Директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк вважає, що Зеленський не розуміє складність цього демократичного інструменту і наголошує, що кандидати, які пропонують позаблоковий статус, хочуть повернути Україну до Росії.

      Андрій Садовий також пропонує створення Центрально-Східного європейського військового альянсу, учасниками якого мають стати країни Центральної та Східної Європи, що безпосередньо потерпали від агресії або чітко усвідомлюють небезпечну політику РФ. А кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вважає, що потрібен Балто-Чорноморський Союз.

      Посли ЄС стверджують, що на Україну чекає довгий і звивистий шлях. Вони кажуть, що Україні доведеться зробити дуже багато аби підготватися до статусу кандидата на вступ до обох організацій.

      І якщо хтось із кандидатів каже, що в разі перемоги зможе негайно досягти членства – то це якраз той популізм, про який я казав,
      – підкреслив дипломат.

      Все ж дипломат наголосив, що Україна має "всі причини залишатися амбітною", бо Євросоюз – відкритий проект, приєднатись до якого має право будь-яка країна. Однак Посол Дюмон додала, що якщо є бажання, то потрібно зосередитись на реформах.

      У вас немає зобов'язання йти ні в ЄС, ні в НАТО, адже Україна і сама по собі – велика країна. Але якщо ви дійсно вирішили приєднатися до одного чи іншого союзу, якщо це ваше щире бажання – тоді проведення реформ не повинно викликати запитань,
      – сказала дипломат.

      Які головні дати виборів президента України2019?Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний перелік кандидатів у президенти оголосять 8 березня. Перший тур голосування за майбутнього президента відбудеться 31 березня. Офіційні його результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо доведеться проводити другий тур виборів, то він відбудеться 21 квітня.

      Документи до Центральної виборчої комісії для участі у президентських виборах подали 90 осіб. 37 із них Центрвиборчком вже зареєстрував. Реєстрація завершиться 8 лютого.

      президентські вибори 2019

      blog_ava
      Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
      сьогодні
      3247
      Теги: Новини політики Новини України Євросоюз НАТО Президентські вибори 2019 Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відсторонення Уляни Супрун: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      сьогодні , 13:00 Відсторонення Уляни Супрун: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      Віталій Шабунін 226
      Спасательный круг для российского агента
      сьогодні , 12:03 Спасательный круг для российского агента
      Злой Одессит 254
      Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
      сьогодні , 11:56 Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
      Настя Сукач 3247
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сьогодні , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 685
      BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      сьогодні , 10:03 BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      Яніна Ткачук 455
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук