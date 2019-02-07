Швидкий вступ до ЄС або НАТО не є реалістичною перспективою, – посли Франції та Німеччини

Посли Франції та Німеччини назвали заяви про швидкий вступ в НАТО та ЄС "популістичними". Вони закликають українців не вірити таким обіцянкам кандидатів у президенти.

Посол Райхель наголосив, що швидкий вступ до ЄС або НАТО не є реалістичною перспективою, пише "Європейська правда".

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24 канал писав, що кандидатів у президенти можна розділити на дві групи. Перша – євроцентристи, які бачать Україну розвинутою, демократичною та у НАТО. Друга – колоніальні васали, які залежать від Росії та зроблять все, що скаже Путін.

Тож частина кандидатів постійно говорить про швидкий вступ України в ЄС та НАТО. Наприклад Юлія Тимошенко змінила свої зовнішньополітичні погляди, тепер вона "грає меседжами про ЄС і НАТО". Крім того, Петро Порошенко також обіцяє на п’ятий рік свого можливого другого президентського терміну ПДЧ і вступ до ЄС.

Щодо Володимира Зеленського, то він пропонує референдум щодо вступу до НАТО. Директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк вважає, що Зеленський не розуміє складність цього демократичного інструменту і наголошує, що кандидати, які пропонують позаблоковий статус, хочуть повернути Україну до Росії.

Андрій Садовий також пропонує створення Центрально-Східного європейського військового альянсу, учасниками якого мають стати країни Центральної та Східної Європи, що безпосередньо потерпали від агресії або чітко усвідомлюють небезпечну політику РФ. А кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вважає, що потрібен Балто-Чорноморський Союз.

Посли ЄС стверджують, що на Україну чекає довгий і звивистий шлях. Вони кажуть, що Україні доведеться зробити дуже багато аби підготватися до статусу кандидата на вступ до обох організацій.

І якщо хтось із кандидатів каже, що в разі перемоги зможе негайно досягти членства – то це якраз той популізм, про який я казав,

– підкреслив дипломат.

Все ж дипломат наголосив, що Україна має "всі причини залишатися амбітною", бо Євросоюз – відкритий проект, приєднатись до якого має право будь-яка країна. Однак Посол Дюмон додала, що якщо є бажання, то потрібно зосередитись на реформах.

У вас немає зобов'язання йти ні в ЄС, ні в НАТО, адже Україна і сама по собі – велика країна. Але якщо ви дійсно вирішили приєднатися до одного чи іншого союзу, якщо це ваше щире бажання – тоді проведення реформ не повинно викликати запитань,

– сказала дипломат.

Які головні дати виборів президента України2019?Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний перелік кандидатів у президенти оголосять 8 березня. Перший тур голосування за майбутнього президента відбудеться 31 березня. Офіційні його результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо доведеться проводити другий тур виборів, то він відбудеться 21 квітня.



Документи до Центральної виборчої комісії для участі у президентських виборах подали 90 осіб. 37 із них Центрвиборчком вже зареєстрував. Реєстрація завершиться 8 лютого.