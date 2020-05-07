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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Швидко псується: у Франції виллють 10 мільйонів літрів пива через карантин

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      У Франції пивовари страждають через карантин
      У Франції пивовари страждають через карантин / thelocal.fr

      Французьким виробникам доведеться позбутися 10 мільйонів літрів пива через закінчення терміну придатності. Близько 70% пивоварів з середини березня втратили половину обороту.

      Таку заяву озвучили в Національній асоціації пивоварів Франції, повідомляє видання The Local.

      Актуально У Франції продовжать надзвичайну ситуацію до 10 липня

      Значна частина зіпсованого пива – це крафтове пиво, яке часто непастеризоване, на відміну від традиційних світлих лагерів, і швидше псується.

      Це дуже хмелеве пиво, і якщо його зберігати надто довго, більше двох, чи трьох місяців, смакові ефекти, аромат зникають,
      – пояснив керівник асоціації пивоварних заводів.

      Виробникам не вдалося продати пиво через закриття кафе та ресторанів, різкої зупинки туризму, скасування фестивалів і виставок у зв'язку із суворою епідемічною забороною.

      Зазначимо, що з 11 травня у Франції планують дещо послабити карантин, зокрема, зняти обмеження на пересування громадян. Також у країні з наступного тижня мають почати роботу бібліотеки, невеликі магазини, дитсадки, початкові школи.

      Зверніть увагу! Станом на 7 травня у Франції виявили понад 170 тисяч випадків коронавірусу, з них понад 25 тисяч – летальні. Майже 53 тисячі хворих одужали.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Продукти Пивоваріння Пиво Коронавірус COVID-19 Новини Франції Новини України
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