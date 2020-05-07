Швидко псується: у Франції виллють 10 мільйонів літрів пива через карантин

Французьким виробникам доведеться позбутися 10 мільйонів літрів пива через закінчення терміну придатності. Близько 70% пивоварів з середини березня втратили половину обороту.

Таку заяву озвучили в Національній асоціації пивоварів Франції, повідомляє видання The Local.

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Значна частина зіпсованого пива – це крафтове пиво, яке часто непастеризоване, на відміну від традиційних світлих лагерів, і швидше псується.

Це дуже хмелеве пиво, і якщо його зберігати надто довго, більше двох, чи трьох місяців, смакові ефекти, аромат зникають,

– пояснив керівник асоціації пивоварних заводів.

Виробникам не вдалося продати пиво через закриття кафе та ресторанів, різкої зупинки туризму, скасування фестивалів і виставок у зв'язку із суворою епідемічною забороною.

Зазначимо, що з 11 травня у Франції планують дещо послабити карантин, зокрема, зняти обмеження на пересування громадян. Також у країні з наступного тижня мають почати роботу бібліотеки, невеликі магазини, дитсадки, початкові школи.

Зверніть увагу! Станом на 7 травня у Франції виявили понад 170 тисяч випадків коронавірусу, з них понад 25 тисяч – летальні. Майже 53 тисячі хворих одужали.