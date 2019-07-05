Сі Бриз-2019: російські кораблі "контролюють" судна НАТО та мінування Морвокзалу в Одесі

Спільні міжнародні військові навчання Сі Бриз, що проходять в акваторії Чорного моря, викликали неабияку паніку в країни-агресора. Так, на тлі навчань НАТО і України, група військових кораблів Чорноморського флоту РФ вирішила теж провести бойову підготовку. Окрім того, невідомі повідомили про замінування Морського вокзалу в Одесі і висунули несподівані вимоги.

У російських навчаннях задіяні 10 кораблів флоту. Зокрема, – великі десантні кораблі "Азов" і "Цезарь Куников", малі ракетні кораблі "Орехово-Зуево" та "Мираж", ракетні катери "Ивановец", "Набережные Челны" і "Р-60" тощо. Про це інформує Міноборони Росії.

Так, у повідомленні російського міністерства вказано, що кораблі "контролюватимуть бойові судна НАТО", які беруть участь у Сі Бриз-2019.

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На завершальному етапі навчання на полігонах бойової підготовки Чорноморського флоту кораблі проведуть ракетні й артилерійські стрільби по морських і повітряних цілях із зенітних ракетних і артилерійських комплексів,

– додають у Міноборони РФ.

Водночас, до поліції Одеси надійшло повідомлення про замінування Морського вокзалу. Невідомі висунули низку вимог, які необхідно виконати, щоб уникнути теракту.

Фото листа із вимогами невідомих розмістив у своєму Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Так, злочинці вимагають:

Звільнити акваторію Одеського морського порту від військових кораблів НАТО; Зареєструвати в якості кандидатів у народні депутати Андрія Клюєва й Анатолія Шарія.

У зворотному випадку обіцяють підірвати будівлю Морського вокзалу і розміщені поруч причали.

Ні, це не місцеві божевільні. Це чітка політика Москви з залякування, блокади і терору. Перемовини з Кремлем можна вести тільки тоді, коли українські танки будуть на Красній площі,

– прокоментував повідомлення про замінування Омелян.

Що таке Сі Бриз та чому цих навчань так бояться в Росії?

Це багатонаціональні військові навчання, які проводять на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин" між Міноборони США і Міноборони України.

У Росії цих навчань бояться, оскільки в них беруть участь кораблі НАТО та багато військових. Зокрема, у 2019 році у навчаннях Сі Бриз беруть участь 3000 військових з 19 країн. Навчання триватимуть до 12 липня.

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