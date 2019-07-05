12:30
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
      Вєсті.UA
      19:20, 4 липня
      Протасів Яр роздору: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Сі Бриз-2019: російські кораблі "контролюють" судна НАТО та мінування Морвокзалу в Одесі

      65 Читать новость на русском
      Морський вокзал Одеси
      Морський вокзал Одеси / satinenok.blog

      Спільні міжнародні військові навчання Сі Бриз, що проходять в акваторії Чорного моря, викликали неабияку паніку в країни-агресора. Так, на тлі навчань НАТО і України, група військових кораблів Чорноморського флоту РФ вирішила теж провести бойову підготовку. Окрім того, невідомі повідомили про замінування Морського вокзалу в Одесі і висунули несподівані вимоги.

      У російських навчаннях задіяні 10 кораблів флоту. Зокрема, – великі десантні кораблі "Азов" і "Цезарь Куников", малі ракетні кораблі "Орехово-Зуево" та "Мираж", ракетні катери "Ивановец", "Набережные Челны" і "Р-60" тощо. Про це інформує Міноборони Росії.

      Так, у повідомленні російського міністерства вказано, що кораблі "контролюватимуть бойові судна НАТО", які беруть участь у Сі Бриз-2019.

      Дивіться також: Військові кораблі НАТО прибули до України: фото

      На завершальному етапі навчання на полігонах бойової підготовки Чорноморського флоту кораблі проведуть ракетні й артилерійські стрільби по морських і повітряних цілях із зенітних ракетних і артилерійських комплексів,
      – додають у Міноборони РФ.

      Водночас, до поліції Одеси надійшло повідомлення про замінування Морського вокзалу. Невідомі висунули низку вимог, які необхідно виконати, щоб уникнути теракту.

      Фото листа із вимогами невідомих розмістив у своєму Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

      Так, злочинці вимагають:

      1. Звільнити акваторію Одеського морського порту від військових кораблів НАТО;
      2. Зареєструвати в якості кандидатів у народні депутати Андрія Клюєва й Анатолія Шарія.

      У зворотному випадку обіцяють підірвати будівлю Морського вокзалу і розміщені поруч причали.

      Ні, це не місцеві божевільні. Це чітка політика Москви з залякування, блокади і терору. Перемовини з Кремлем можна вести тільки тоді, коли українські танки будуть на Красній площі,
      – прокоментував повідомлення про замінування Омелян.

      Що таке Сі Бриз та чому цих навчань так бояться в Росії?

      Це багатонаціональні військові навчання, які проводять на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин" між Міноборони США і Міноборони України.

      У Росії цих навчань бояться, оскільки в них беруть участь кораблі НАТО та багато військових. Зокрема, у 2019 році у навчаннях Сі Бриз беруть участь 3000 військових з 19 країн. Навчання триватимуть до 12 липня.

      Більше про міжнародні військові навчання Сі Бриз – читайте тут.

      blog_ava
      Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі
      сьогодні
      5674
      Теги: Новини України Новини Одеси Фейкові замінування Україна – Росія Водний транспорт НАТО
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами
      сьогодні , 12:16 Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами
      Дмитро Снєгирьов 265
      Путін хоче підсадити Зеленського на перевірений гачок
      сьогодні , 12:00 Путін хоче підсадити Зеленського на перевірений гачок
      Блог Медіа 407
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      786
      Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
      сьогодні , 11:00 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
      126
      Терористи на Донбасі, "прикриваючись" обстрілами, підвищують ціни і грабують людей
      сьогодні , 10:11 Терористи на Донбасі, "прикриваючись" обстрілами, підвищують ціни і грабують людей
      Олексій Чибісов 278
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук