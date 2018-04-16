Лідер Китаю заявив, що протекціонізм несе ризик для глобальної економіки

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін зазначає, останнім часом у світі протекціоністські настрої посилюють ризики і невизначеність для глобальної економіки.

Про це розповів Сі Цзіньпін на зустрічі із засновником Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клаусом Швабом, пише РИА-Новости.

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Китай вимагає від США відмовитися від політики одностороннього протекціонізму.

Останнім часом у світі підігріваються ідеї антиглобалізації і протекціоністські настрої, це посилює ризики і невизначеність в світовій економіці. Четверта промислова революція "знаходиться в процесі безперервного розвитку, однак вона охопплює чимало викликів і небезпек,

– зазначив Сі Цзіньпін.

Китайський лідер також додав що "наразі у світі існує багато проблем і багато викликів, але відповідати на них потрібно посиленням багатостороннього співробітництва, вирішувати шляхом рівноправного діалогу".

За його словами, відкрите співробітництво здатне поступово відкривати нові можливості.

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Він підкреслив, що "як велика відповідальна країна", Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою в рамках відкритої співпраці прагнути до співпраці взаємовигідної, щоб принести світу стабільність і справедливість ".

Нагадаємо, 17 березня голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін був переобраний на свою посаду учасниками Всекитайських зборів народних представників.

Зокрема, 11 березня були внесені зміни до Конституції КНР, яким було зняте обмеження, що глава держави міг займати свій пост лише два п’ятирічні терміни.

Сі Цзіньпін вступив на посаду у 2013 році. До внесення змін у Конституцію він мав би покинути свій пост не пізніше 2023 року. Тепер же може перебувати на ній необмежену кількість термінів.

Що таке протекціонізм? Це економічна політика держави, спрямована на обмеження міжнародної торгівлі.